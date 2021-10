Proteger el móvil de roturas y robos con un simple dispositivo, por Stopcrash Emprendedores de Hoy

lunes, 25 de octubre de 2021, 11:09 h (CET)

Hasta hace poco no existía en el mercado una alternativa que brindara opciones de protección en diferentes escenarios para los dispositivos móviles. No obstante, el precio y el valor sentimental de estos aparatos ha hecho que los recursos que garanticen su seguridad se hayan convertido en imprescindibles.

La llegada de Stopcrash ha marcado un antes y un después en la protección de los teléfonos móviles. Se trata de un dispositivo de seguridad integral para teléfonos móviles diseñado para evitar caídas, roturas, pérdidas, robos y hurtos de cualquier dispositivo.

Stopcrash: el primer dispositivo de seguridad para teléfonos móviles El uso continuo del móvil al que está sometido la mayor parte de la sociedad hace que las probabilidades de caída o robo del mismo sean muy elevadas. En ese contexto, Stopcrash surge como una solución para evitar eventos de este tipo.

El mecanismo de este dispositivo es lo que le ha convertido en una herramienta única y efectiva para proteger los teléfonos. Su sistema permite que el móvil se mantenga unido al usuario de forma continua, sin afectar otros aspectos de su uso como llamar, tomar fotografías, navegar por internet o utilizar aplicaciones de mensajería.

Stopcrash se trata de un dispositivo retráctil que se mantiene unido al teléfono mediante un hilo fino y resistente. En caso de caída o de tirón, el móvil regresa automáticamente al bolsillo del usuario, haciendo que sea imposible que toque el suelo y se rompa o que se lo lleve un ladrón.

Un equipo necesario para el día a día Además de ser un dispositivo único en materia de protección, la sencillez del funcionamiento de Stopcrash así como su diseño lo han convertido en un elemento muy competitivo en el mercado.

Este equipo de tamaño compacto puede colocarse con facilidad en mochilas, bolsillos y cualquier prenda de ropa.

Stopcrash cuenta con un sistema de bloqueo que soporta la tensión del resorte, haciendo más práctico y resistente este último para poder utilizar el celular en largas llamadas sin retirarlo del dispositivo de seguridad.

Adicionalmente, este dispositivo retráctil cuenta con una gran variedad de diseños, haciendo que cualquiera pueda encontrar uno acorde a sus gustos, desde colores lisos hasta estampados, pasando por banderas y todo tipo de frases.

Todos estos aspectos hacen del dispositivo de Stopcrash un complemento necesario para la rutina de cada persona, tanto en su entorno personal, laboral o de ocio, capaz de proteger uno de los bienes más valorados a día de hoy como lo es el teléfono móvil.

