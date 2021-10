Clínica Atlas Vital explica qué dolores puede provocar una vértebra desalineada Emprendedores de Hoy

La columna vertebral empieza en la base del cráneo y termina en el coxis, es decir, se extiende por una buena parte del cuerpo humano. Es la responsable de contener y proteger la médula espinal, que está conformada por siete vértebras. La primera de esta área es la vértebra atlas.

Esta última está articulada con el hueso occipital y cumple una función importante en el organismo. En ese sentido, los especialistas de la clínica Atlas Vital aseguran que muchas personas acuden a su consulta diariamente por problemas con el atlas, también llamado vértebra C1, ya que este puede ser el causante de malestares significativos en el cuerpo.

¿Qué función cumple la vértebra atlas en el organismo? Desde la clínica Atlas Vital detallan que la vértebra atlas es la que se encarga de sostener el peso de la cabeza, una función que evidentemente resulta fundamental. Pero además, recalcan que también es la responsable, junto a las demás vértebras de la cervical, de brindar protección a la médula espinal e intervenir en los movimientos cervicales.

Por otro lado, indican que son muchos los problemas que pueden surgir en torno a la vértebra C1, como luxaciones, tumores, artritis reumatoidea, etc. No obstante, apuntan que lo más común es la desalineación, que puede generar un sinfín de malestares como, por ejemplo, fuertes dolores por el exceso de tensión en algunos músculos. Además, al estar desalineada la vértebra atlas, se pueden comprimir los nervios y los vasos sanguíneos, originando dolores de cabeza y vértigos. Asimismo, a consecuencia de esa desalineación se pueden producir hernias, protusiones y la estructura corporal puede visualizarse anormal.

Decirle adiós a los dolores con la alineación del atlas Los especialistas de la clínica Atlas Vital precisan que uno de los métodos que está dando óptimos resultados a sus pacientes es la alineación del atlas, un proceso que consiste en llevar a la vértebra a su posición, es decir, lograr que coincidan los dos cóndilos occipitales con las dos carillas articulares del atlas y en el centro de la base del cráneo.

Detallan que para realizar el procedimiento utilizan una máquina especial que va presionando y desplazando al atlas a su posición a través de un masaje relajante que se va realizando en los músculos de la columna vertebral.

Los beneficios de la alineación del atlas son muchos. Uno de los principales es que las personas se liberan de los dolores relacionados, pero también permite equilibrar la distribución del peso, mejorar significativamente la postura, aumentar la movilidad cervical y eliminar la tensión en la columna vertebral.

En palabras del centro, las personas que han acudido a la clínica Atlas Vital solicitando este tratamiento han experimentado mejoría desde el primer día y se han liberado definitivamente de los dolores de espalda, la lumbalgia, la ciática, las migrañas o los vértigos, entre otros.

