El peeling químico es el aliado de las pieles perfectas, por Crina Rus Beauty Center Emprendedores de Hoy

miércoles, 20 de octubre de 2021, 13:03 h (CET)

La contaminación del ambiente, el proceso de envejecimiento y el estrés, inherente a las extensas jornadas laborales de los usuarios, son algunas de las razones por las que la piel se va deteriorando.

Uno de los procesos más populares para combatir el deterioro es el peeling químico, un tratamiento de rejuvenecimiento en el que, principalmente, se aplican soluciones sobre la piel para eliminar las capas superiores. A pesar de ser un método no invasivo, tiene que ser realizado de la mano de expertos como los de Crina Rus Beauty Center, que no pongan en riesgo la salud del paciente y que garanticen resultados.

Eliminar las imperfecciones dermatológicas con el peeling químico Hay una gran cantidad de imperfecciones dermatológicas que pueden solucionarse a través del peeling químico, no solo de la cara, sino también de otras partes del cuerpo, como las manos o el escote. Algunas de ellas son la falta de luminosidad, las arrugas leves, el acné, las manchas y los poros dilatados.

Este tratamiento se basa en la aplicación de un peeling quimico sobre la piel que, utilizado de manera controlada por parte de profesionales, puede eliminar la parte más superficial de la piel. Como consecuencia de la exfoliación, la dermis se regenera mediante la renovación de capas de la piel. Se trata de un método indoloro y eficaz, que ofrece resultados en un período de tiempo muy breve.

Profesionales con sólida experiencia Crina Rus Beauty Center tiene como objetivo principal hacer sentir bien a los clientes que deciden depositar su confianza en los tratamientos estéticos que ofrecen. El centro, ubicado en Madrid, acumula 5 años operando en la industria, con un equipo de trabajo formado por profesionales con más dos décadas de experiencia, entre los que se destacan esteticistas y doctores de medicina estética.

La empresa apuesta por procedimientos alejados de las intervenciones quirúrgicas y parte de un proceso inicial en el que los especialistas hacen un diagnóstico del estado de la piel del paciente, para identificar las patologías y los tratamientos a seguir y seleccionar los productos indicados para conseguir los objetivos.

La línea de productos utilizados en el centro pertenecen a marcas fiables como Mesoestetic, Sckinclinic, Alqvimia, Alissi Bronte, que tienen en sus catálogos una amplia variedad de productos cosméticos y aceites naturales puros, diseñados para ofrecer los mejores resultados.

Gracias a Crina Rus Beauty Center, ya son muchos los pacientes que han logrado recuperar la autoestima mediante los tratamientos realizados por este equipo de expertos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.