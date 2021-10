Datcon Norte ofrece sus servicios de protección de datos a empresas para adaptarse al cumplimiento de la ley Emprendedores de Hoy

miércoles, 20 de octubre de 2021, 12:23 h (CET)

Datcon Norte es una empresa especializada en protección de datos y orientada a ayudar a otras compañías, organismos y administraciones para que puedan cumplir con las leyes actuales. La protección de datos es un tema que suscita, de forma creciente, la preocupación de un sinfín de empresas que están obligadas a cumplir con las normativas vigentes. Cada vez más, el entorno actual está atravesado por la tecnología, lo que lo vuelve muy exigente desde el punto de vista legal.

La función del responsable de la protección de datos Una posible solución que ofrece Datcon Norte para las empresas que no quieran afrontar litigios o denuncias vinculadas a sus acciones referidas a la protección de datos es la de incorporar a su plantilla un delegado especialista. La función principal del responsable de la protección de datos es la de adaptar la empresa a las normativas vigentes, para lo que es necesario informar y asesorar a los empleados. También puede actuar como interlocutor con los clientes y proveedores e intervenir en casos de reclamaciones.

La mejor solución que propone Datcon Norte, cuyo gerente es el especialista Julio Zorrilla, es cumplir con una estrategia proactiva de cumplimiento legal que actúa como una forma de prevención. Para ello, es necesario contar con empleados capacitados y competentes, lo que redundará en beneficios como la reducción de los riesgos jurídicos y la creación de una cultura empresarial responsable, tanto en protección de datos como en privacidad.

¿Cuáles son los riesgos de la protección de datos? En la actualidad, son cada vez más las empresas que están en contacto con algún tipo de dato personal de sus clientes o allegados. Se necesitan textos legales para todas las páginas web y el cumplimiento de normativas con respecto al uso de cookies y la administración de los usuarios. Lo mismo se aplica para las actividades como el mailing o aquellos servicios que requieren el uso de la geolocalización o la cesión de algún otro tipo de dato personal.

En 2019 se presentaron ante la Agencia Española de Protección de Datos unas 1590 reclamaciones y la transformación que impulsó la pandemia quizás haya hecho aumentar estas cifras. El avance de la compra online, el uso de datos bancarios o financieros y la circulación de otro tipo de información, como pueden ser los historiales clínicos o los reportes médicos, necesitan ajustarse a la ley vigente.

En este sentido, Datcon Norte impulsa la prevención de los conflictos. Para ello, es necesario evitar riesgos innecesarios y cumplir con las normas. Si el problema no se puede eludir, entonces habrá que recurrir al servicio de defensa jurídica, aunque es un paso que es posible evitar.

