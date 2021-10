La importancia de disfrutar de un Seguro de Salud, por Adeslas Emprendedores de Hoy

miércoles, 20 de octubre de 2021, 10:55 h (CET)

La llegada del COVID-19 y la pandemia derivada de este han provocado que la mayoría de personas se preocupen más por la salud y la atención sanitaria. En ese sentido, las personas han percibido la importancia de disfrutar de un seguro de salud que garantice tranquilidad y atención médica de calidad, incluso en las circunstancias más complicadas. Adeslas es una empresa que ofrece a personas particulares, pymes y empresas poderosas y competitivas pólizas de salud, las cuales garantizan a los asegurados atención médica premiumen todo el país con cuotas que van apenas desde 18 €.

Copagos y sin copagos, Adeslas para particulares Si hay algo que caracteriza los servicios de compañías como Adeslas es la calidad de atención al cliente, la cual ofrece a cualquier interesado el soporte y la guía necesaria para adquirir un seguro de salud de calidad adaptado a las necesidades y presupuesto de cada persona. De esta manera, no será necesario entrar en listas de espera de la Seguridad Social para disfrutar de atención médica de calidad sin listas de espera en hospitales no masificados.

Por ejemplo, el Seguro Adeslas con copagos Plena Vital ofrece cobertura en medicina general, pediatría, hospitalización, tratamientos especiales y muchas otras prestaciones más desde tan solo 37 € al mes. La cuota podrá incrementar dependiendo de los otros servicios adicionales que el asegurado desee.

Asimismo, el Seguro Adeslas sin copagos Plena Plus ofrece una cobertura bastante amplia que incluye cirugías, asistencia sanitaria en el extranjero, psicología clínica, medicina preventiva y muchos otros servicios más sin necesidad de pagos adicionales por tan solo 57 € al mes.

Seguros de salud también para pymes y empresas Además de premiar el esfuerzo y trabajar para brindar un espacio de trabajo seguro a los empleados de una compañía, el seguro de salud para pymes y empresas garantiza máxima protección para los trabajadores de la empresa y sus familias. De esta manera, será posible disfrutar de muchas comodidades como cobertura dental y asistencia en el extranjero desde apenas 47 € por asegurado. De igual forma, también es importante agregar que el gasto anual que realice la empresa en dichas pólizas de seguro será desgravable en la declaración de IRPF e impuesto de sociedades.

Finalmente, aquellas personas que requieran de una cobertura más básica y limitada que incluye únicamente consultas con doctores y pruebas diagnósticas, el seguro de salud básico con cuotas desde 18 € mensuales supondrá la solución perfecta.

En definitiva, Adeslas brinda una atención médica de calidad durante las 24 horas al día los 365 días del año.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.