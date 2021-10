Tratar los dolores cervicales con osteopatía, por Instituto Internacional de Osteopatía Avanzada Emprendedores de Hoy

martes, 19 de octubre de 2021

Muchas personas sufren dolores cervicales a lo largo de su vida por diferentes motivos. Las malas posturas al agacharse, hacer ejercicios o moverse, dormir de forma incorrecta o mover el cuello bruscamente suelen ser la causa. De todos modos, estas dolencias también pueden estar relacionadas con enfermedades degenerativas características de la edad avanzada, ruptura del disco, whiplash o artritis, entre otras.

En ese sentido, la osteopatía se ha convertido en una de las opciones más buscadas para solventar las afectaciones de la columna cervical. El Instituto Internacional de Osteopatía Avanzada (IIOA) es un centro con varias sedes en España enfocado en esta especialidad para aquellos que quieran formarse como osteópatas para atender a las personas que padecen este tipo de problemas.

La osteopatía, una aliada para paliar los dolores cervicales La osteopatía es una medicina manual en la que no se recetan medicamentos para aliviar los dolores, sino que se emplean tratamientos y terapias manuales no invasivas centrados en los tejidos blandos, las articulaciones locales y las interacciones con otras partes del cuerpo. Los pacientes con molestias cervicales se pueden beneficiar con estas técnicas, logrando mejorar significativamente sus malestares.

Para lograr resultados efectivos con los tratamientos osteopáticos para eliminar los dolores cervicales se debe realizar un minucioso estudio de la columna cervical, y sus interacciones con el cráneo, columna torácica, lumbar, pelvis, miembros inferiores, etc. Y deben ser realizados por profesionales cualificados en el área de la osteopatía.

Los osteópatas titulados realizan terapias manuales específicas: fasciales, musculares, circulatorias, neurológicas, articulares, que dan como resultado articulaciones con más movilidad, cuerpos sin tensión muscular y un óptimo suministro de sangre en los tejidos, lo que se resume en pacientes sin dolores, relajados y con una vida más placentera.

¿Cómo formarse en osteopatía? El Instituto Internacional de Osteopatía Avanzada brinda la oportunidad de formarse como profesionales en osteopatía a todos aquellas personas interesadas en esta especialidad. Contribuyendo a mejorar la calidad de vida de otros seres humanos que padecen de dolores cervicales u otras patologías y que no han conseguido la solución a través de la medicina tradicional, los programas de formación de este centro ofrecen un aprendizaje completo y de calidad.

Con una trayectoria de más de 23 años, el IIOA cuenta con docentes cualificados especializados en diversas áreas y para optimizar el aprendizaje de los futuros profesionales, realizan prácticas clínicas con pacientes reales, siempre supervisadas por verdaderos expertos en osteopatía.

El IIOA cuenta con modelos formativos adaptados a la normativa europea, cumpliendo los requerimientos académicos al más alto nivel. La página web del instituto pone a disposición toda la información detallada sobre los ciclos de programa formativo y otros detalles importantes para el alumnado.

