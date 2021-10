Las ventajas de recurrir a abogados de derecho inmobiliario en Madrid Emprendedores de Hoy

lunes, 18 de octubre de 2021, 16:24 h (CET)

Uno de los aspectos más importantes en la firma de un contrato para la construcción y adquisición de una propiedad es establecer los plazos de entrega de la obra en cuestión. La delimitación de tiempo es la garantía con la que cuenta el comprador y, dado el caso en el que se incumpla, tiene la posibilidad de reclamar y ser compensado por los daños y perjuicios.

Bazán Abogados, con sede en Madrid, está conformado por un equipo de profesionales con experiencia en asesoría legal y en litigios en las áreas de Derecho Inmobiliario, Civil, Mercantil y Laboral. Su bagaje profesional les permite destacar también en el ámbito de la propiedad horizontal, brindando apoyo a los clientes que tengan problemas de esta índole y ofreciendo las mejores soluciones de acuerdo a las circunstancias.

Perjuicios por retraso en los plazos de entrega El incumplimiento de los tiempos pactados para la entrega definitiva de la obra es un problema común en la comunidad española y los perjudicados se ven sumidos en un laberinto sobre la forma de proceder para salir bien librados. Gracias a los miembros de Bazán Abogados es posible encontrar el camino de salida en estas situaciones.

Es posible establecer, en los contratos de obra, una cláusula resolutoria con el fin de resolver el contrato si no se entrega la obra contratada en el plazo establecido. Esto está reconocido en el Código Civil, en los artículos 1.114, 1.123 y 1.124 y también por el Tribunal Supremo.

Adicionalmente, los perjudicados pueden, incluso, ser indemnizados por lo daños y perjuicios sufridos por la falta de entrega de la obra en el plazo pactado. En ese sentido, las personas deben acreditar la realidad de los daños y su vínculo con el retraso de la entrega para darle sustento a la reclamación y recibir una cifra acorde por los daños o molestias causados.

Los servicios especializados en derecho inmobiliario Para llevar a cabo este proceso de la mejor manera, Bazán Abogados se presenta como una alternativa de calidad para las personas, ya que su dilatada experiencia en la temática les permite ir un paso adelante y ofrecer el mejor plan a seguir.

El grupo de profesionales no solo ofrece asesorías respecto a incumplimientos de plazos, sino que también maneja problemas relacionados con demandas a vecinos morosos, demandas por daños y conflictos entre vecinos. Para hacerse de los servicios de la entidad, basta con comunicarse vía telefónica o bien consultar la página web y rellenar el formulario correspondiente.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.