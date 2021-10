¿A qué se debe la sequedad de la piel y la caída de cabello en otoño? Géomer Emprendedores de Hoy

sábado, 16 de octubre de 2021, 17:20 h (CET)

El otoño es una época de transición del año que se caracteriza por las bajas temperaturas, cambios en la duración de las horas de luz al día y la caída de las hojas de muchos árboles. El Laboratorio Géomer, un fabricante de productos para la salud y cosméticos, ha estudiado la razón por la que se produce la caída de pelo en otoño y por qué se tiene la piel más seca en esta estación, encontrando una relación entre humanos y ciertos árboles. En ese contexto, sus expertos han destinado importantes esfuerzos a la creación de productos que ataquen los efectos adversos del otoño en el pelo y piel.

La caída constante del pelo Desde el Laboratorio Géomer se explica cómo la naturaleza hace que los árboles en otoño actúen de una manera defensiva, sacrificando sus hojas para asegurar el ahorro de nutrientes en sus raíces, los cuales son necesarios para sobrevivir al invierno. De igual forma actúa el cuerpo humano, que tiende a reducir la irrigación de sangre en las capas superiores de la piel, para así garantizar el suministro de nutrientes en los tejidos y órganos internos.

El pelo, como todos los tejidos del cuerpo humano, se alimenta de minerales para crecer y mantenerse. Como se mencionaba anteriormente, cuando empieza el otoño, hay mucha menos sangre bajo la piel. Como resultado, el pelo – nutrido desde sus raíces implantadas en el cuero cabelludo – ya no recibe suficiente sangre ni nutrientes, causando la caída del pelo. Con esto en mente, el equipo del Laboratorio Géomer ha diseñado un amplio catálogo de productos pensados para contrarrestar las consecuencias del otoño en la piel y evitar la caída del cabello.

Nutrición para la piel y el cuero cabelludo en otoño La sangre es la responsable del continuo flujo de los nutrientes y minerales necesarios para retener el agua en las células, y la deficiencia de estos produce la sequedad y la caída del pelo. La solución no es aplicar agua o productos hidratantes directamente sobre la piel, sino que es necesario reponer los nutrientes que permiten la fijación del agua en las capas dermatológicas internas.

Géomer desarrolla productos orientados a devolver y fijar los minerales necesarios para el correcto funcionamiento de la piel y el cuero cabelludo. Entre los productos remineralizadores, existen tres de ellos en el stock que ayudan a mantener estables los niveles de nutrientes en toda la piel, a pesar de los estragos dermatológicos causados por el otoño. El primero es el Silicio Orgánico Fuerte, un suplemento alimenticio rico en gran variedad de nutrientes y beneficios. Luego se encuentra el Terral Blanco, que es una mascarilla de arcilla drenante y mineralizante, especial para pieles secas. Por último, el Oligo F3 es un activador del crecimiento del pelo, compuesto de 3 oligoelementos esenciales (hierro, cobre y zinc).

Así pues, la caída del pelo en otoño y la sequedad de la piel son, generalmente, algo natural. Para afrontarlo, lo mejor es contar con productos de calidad de la mano de expertos que ayuden a solucionar el problema desde la raíz.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.