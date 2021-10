Iraola Advocatorum expone quién puede acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad y cómo lo puede hacer Emprendedores de Hoy

sábado, 16 de octubre de 2021, 08:45 h (CET)

¿Quién puede acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad? Esta es la pregunta que se hacen muchos ciudadanos en España. Este instrumento legal, pensado tanto para particulares como para autónomos, se ha consolidado como una solución real para todos aquellos individuos que viven una situación económica compleja y que son incapaces de afrontar sus deudas.

Aquellas personas que quieran apelar a esta ley deben procurar asesorarse con profesionales expertos en el área, como la firma de abogados Iraola Advocatorum, ubicada en el barrio de Salamanca de Madrid.

¿Quién puede solicitar la Ley de Segunda Oportunidad? Hay innumerables situaciones que pueden llevar a las personas a una verdadera crisis financiera y económica, como la llegada de la pandemia del COVID-19, que ha hecho que la solidez económica de muchos penda de un hilo. En el país existen determinados recursos legales para proteger a los afectados por estas situaciones. Uno de ellos es la Ley de Segunda Oportunidad, que también vela por los derechos de cobro de los acreedores.

Quienes estén en una situación de quiebra o insolvencia y quieran recurrir a la Ley de Segunda Oportunidad deben saber que hay una serie de requisitos que se deben cumplir.

En ese sentido, el equipo de abogados de Iraola Advocatorum explica que para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad resulta imprescindible que el deudor tenga pruebas de la existencia de deudas (contraídas de buena fe) con dos acreedores diferentes como mínimo. Es necesario que dichos adeudos no excedan el monto de cinco millones de euros. Y además, las personas que han afrontado condenas por delitos patrimoniales, socioeconómicos o falsificación de documentos en los últimos 10 años no pueden solicitar el amparo de esta ley, ni tampoco los que en los últimos 5 años hayan realizado el presente proceso de Ley de Segunda Oportunidad o hayan obtenido la homologación judicial de un acuerdo de refinanciación.

Los expertos en la Ley de Segunda Oportunidad de Iraola Advocatorum Las personas que están sumergidas en una crisis económica y quieran optar por la Ley de Segunda Oportunidad pueden asesorarse con los especialistas de la firma de abogados Iraola Advocatorum. La dirección técnica-letrada de los procedimientos de cada cliente la asume Ricardo Moreno Iraola, abogado, mediador concursal y especialista en la Ley de Segunda Oportunidad, que acompaña a los clientes en las dos fases del proceso, la Mediación Concursal y el Concurso Consecutivo.

En esta firma de abogados agendan citas presenciales, por llamadas y por videollamadas. Además, garantizan profesionalismo a la hora de llevar las riendas de un caso, seriedad, cercanía con los clientes y precios adaptados a cada necesidad.

