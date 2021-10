Diversión y ambiente en Espit Chupitos Madrid-Sol, la apuesta de Party Area Emprendedores de Hoy

viernes, 15 de octubre de 2021, 14:24 h (CET)

En la vida nocturna de las grandes metrópolis, los chupitos se han convertido en uno de los grandes protagonistas. Bebidos de un solo trago, estos cócteles servidos en pequeñas copas de aproximadamente 45 mililitros son un clásico de las fiestas en toda España. La capital del país no es la excepción y por eso, en uno de sus lugares más emblemáticos como la plaza de La Puerta Del Sol se encuentra Espit Chupitos Madrid – Sol, una propuesta de Party Area Madrid que garantiza a sus visitantes diversión y buen ambiente. La carta es el factor más atractivo de la sala, que incluye más de 600 chupitos distintos.

Un comienzo de noche de fiesta incomparable En un derroche de creatividad, Espit Chupitos Madrid – Sol acompaña la elaboración de los chupitos con espectáculos de fuego y malabares, brindando una experiencia única a sus clientes. Es importante resaltar que las más de 600 opciones diferentes están elaboradas con ingredientes y licores de la mejor calidad, acorde a la filosofía de protección a los derechos e intereses del cliente que maneja Party Area Madrid en cada uno de sus establecimientos.

Visitantes locales o turistas pueden pasar un momento increíble en un ambiente moderno e inclusivo con música para una gran variedad de gustos. Espit Chupitos Madrid – Sol es un lugar ideal para dar inicio a una magnífica noche de fiesta en el centro de Madrid, ya que es complicado encontrar una chupitería con espectáculo comparable en la zona de Sol.

Otras alternativas de ocio y entretenimiento Party Area ofrece múltiples opciones para los amantes de la vida nocturna madrileña. Para aquellos que buscan un ambiente fiestero y propicio para bailar, “Planet Club”, ubicado en C. del Príncipe 20, es un lugar que abre al público todos los días del año. En este local se podrán disfrutar licores o reservar una mesa VIP para disfrutar de una fiesta increíble. Por este motivo es uno de los locales de moda en Madrid.

Finalmente, la sala insignia de Party Area Madrid, reconocida entre los 5 mejores locales en Madrid de vida nocturna por Trip Advisor, está la coctelería Enbabia Infused. Con más de 20 años de historia, se sitúa en C. de Núñez de Arce 9 y ofrece una gran variedad de los cócteles que se pueden encontrar en la ciudad. Enbabia Infused atiende a sus clientes todos los días de la semana.

Existe una gran variedad de opciones que presenta Party Area Madrid para aquellos amantes de la noche, prometiéndoles agradables e inolvidables experiencias de principio a fin.

