Alquilar rápido y seguro es posible con Click at Home

viernes, 15 de octubre de 2021, 09:11 h (CET)

Las diferentes herramientas para la venta y el alquiler de viviendas siguen creciendo a un nivel acelerado, sin embargo, muy pocas ofrecen un servicio novedoso y rentable. En Madrid, existe la compañía Click At Home, que se establece como la nueva alternativa online a las inmobiliarias tradicionales donde los usuarios pueden vender y alquilar rápido y seguro sus viviendas. Además, también ofrece la opción de mudanza con tan solo un clic, como su nombre lo indica.

Ofreciendo a los clientes una experiencia de 10, Click At Home es una inmobiliaria online compuesta por un equipo que cuenta con una sólida experiencia en el sector y en el marketing digital.

¿Cómo funciona Click At Home? La compañía brinda atención personalizada a todos sus clientes. Una vez estos se suman a la base de datos de la empresa, tendrán acompañamiento online en todo el proceso gracias a un asistente personal inmobiliario.

La estrategia de marketing que emplea la agencia es consolidarse como una gran aliada de los usuarios, por eso cuenta con un precio fijo que incluye todos los servicios. Así, a través de una tarifa fija y por debajo de la media que ofrecen otras compañías del sector, Click At Home permite a los clientes que cuenten con un inmueble en venta o alquiler ahorrar dinero de las comisiones.

Esta agencia inmobiliaria online funciona desde la ciudad de Madrid, especialmente en la zona sur, en los alrededores de Móstoles. Allí cuentan con una oficina que no está orientada al público, ya que trabajan de manera onlinepara una mayor comodidad del cliente. Así, este espacio se dedica a llevar a cabo las formaciones y las gestiones de los diferentes departamentos como mudanzas, área comercial, departamento financiero, jurídico y reformas.

Los servicios que incluye Click At Home cuenta con un equipo profesional que lleva a cabo todo el trabajo para alquilar de manera rápida y seguro. Estos se encargan del reportaje fotográfico profesional, la publicación del anuncio en los principales portales web inmobiliarios, el posicionamiento y el marketing en redes sociales con campañas de publicidad dirigidas. Además, también incluyen el home staging, que ayuda a cuidar la presentación de la vivienda haciendo que luzca más atractiva a la vista, la selección de compradores calificados así como el certificado de eficiencia energética y asesoramiento financiero hipotecario.

Lo positivo de tener a Click At Home como agencia para vender y alquilar viviendas es que siempre piensa en sus clientes gracias al asesoramiento continuo, garantizando que cada persona pueda conseguir más dinero del que esperaba por la venta de su hogar.

