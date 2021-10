Afrontar el problema es el primer paso hacia la sanación, por Somos Armonía Emprendedores de Hoy

El Programa Renacer de Somos Armonía brinda a niños y adultos que se encuentran en una situación de bloqueo, todo tipo de tratamientos basados en técnicas naturales y energéticas adecuadas. Esto se establece como la solución al desequilibrio que impide alcanzar el bienestar. Todas las personas pasan por momentos complejos a lo largo de su trayectoria, ya sea porque uno o varios aspectos de su vida no evolucionan como deberían.

Afrontar el problema, no esconderlo “Aunque construyas fantasías para no ver la realidad, ella continúa ahí y terminará por alcanzarte”, así lo afirma Paola Ostrowicz Fischman, creadora del espacio Somos Armonía y profesional de las terapias energéticas, regresivas, espirituales y tratamientos naturales. Según la experta, las personas que afrontan una situación que les provoca dolor, tienden a obviarla, arrinconándola en algún lugar del inconsciente. A pesar de que esto parezca la solución del problema, es solo un agravante. El hecho de no afrontar esa realidad hará que el individuo modifique inconscientemente su forma de actuar, de pensar y de relacionarse consigo mismo y con el resto, bloqueando la energía del cuerpo e, incluso, llegando a enfermarlo.

Paola afirma que la clave es llevar de nuevo el dolor escondido en el inconsciente hasta el mundo consciente. Este es el primer paso para afrontarlo, superarlo y sanarlo.

Sanación del dolor con técnicas modernas y tradicionales A través del Programa Renacer de Somos Armonía, Paola pretende ayudar a las personas en el proceso de sanación del dolor mediante la combinación de técnicas modernas y milenarias, que incluyen terapias energéticas ynaturales. Las primeras pretenden tratar o prevenir desequilibrios de la salud, que van mucho más allá del cuerpo. La filosofía de esta terapia considera que, además de la parte física, la salud incluye aspectos psicológicos, emocionales y energéticos.

Por otro lado, las terapias energéticas son capaces de modificar las emociones y los pensamientos, pudiendo así alterar la salud y alcanzar el bienestar.

La combinación de estos dos tipos de terapia hace que el abanico de soluciones a ofrecer sea muy amplio. De todos modos, cada persona requiere un tratamiento natural específico. En ese sentido, el Programa Renacer incluye una primera consulta gratuita en la que el individuo expone su situación. A partir de ahí, Paola elabora un programa adaptado a sus requisitos. A través de las 6 sesiones que forman el programa, la experta realiza un seguido de terapias que pueden incluir reiki, armonización y esencias florales, además de una serie de limpiezas energéticas.

Con todo ello, las personas que asisten al Programa Renacer de Somos Armonía, consiguen encontrar la raíz del problema para finalmente afrontarlo y poder empezar su camino hacia el bienestar.

