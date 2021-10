Debify permite cancelar las deudas con la Ley de Segunda Oportunidad por 99€ al mes Emprendedores de Hoy

jueves, 14 de octubre de 2021, 16:31 h (CET)

Existe un instrumento legal que permite a particulares y autónomos eliminar deudas de hasta 5 millones de euros, llamado Ley de Segunda Oportunidad. Este ofrece la posibilidad a muchas personas de dejar atrás el endeudamiento acumulado con el paso de los años y empezar de cero.

En este sentido, Debify es una startup que ayuda a cancelar las deudas mediante la Ley de Segunda Oportunidad por 99€ al mes. Se trata de un proceso rápido y sencillo, que en manos de profesionales podrá terminar con un acuerdo en apenas dos meses.

¿Cuáles son los requisitos para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad? La Ley de Segunda Oportunidad está dirigida tanto a particulares o autónomos, como a empresas. En el caso de los primeros, Debify ofrece un servicio para cancelar las deudas con la Ley de Segunda Oportunidad por 99€ al mes. Para las empresas que deban solicitar el concurso de acreedores, Debify les permite acogerse al Concurso Express por 999€.

Existe una serie de requisitos que se deben cumplir para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. El solicitante debe ser una persona natural en estado de insolvencia total, con una deuda no mayor a los 5 millones de euros. Tampoco puede ser una persona que haya sido condenada por algún delito socioeconómico en los últimos 10 años.

Para iniciar el proceso, es imperativo que el ciudadano haya intentado saldar la deuda con la entidad o persona en cuestión. Si no se llega a un acuerdo, es cuando se da inicio al proceso.

El método de Debify Todas las personas interesadas en solicitar los servicios de Debify deben contactar con la startup para analizar la situación concreta y definir la línea de actuación. En este primer paso, los profesionales definen la estrategia inicial, así como el presupuesto.

Una vez finalizado el contacto inicial, se procede a solicitar el Acuerdo Extrajudicial de Pagos, momento en el cual se pone en marcha el mecanismo de segunda oportunidad. Los expertos solicitan el nombramiento de un mediador concursal y la paralización de embargos y del devengo de intereses. Asimismo, se inician las negociaciones con los acreedores y es posible eliminar hasta un 99% las deudas privadas y reducir esperas de 10 años. Esta fase dura entre 4 y 6 meses. En caso de llegar a una solución satisfactoria, no es necesario seguir con el procedimiento, pero de lo contrario, se inicia la fase de concurso consecutivo para saldar las deudas.

En todo momento, los profesionales de Debify atienden a los involucrados y tratan de conseguir la resolución más favorable posible.

