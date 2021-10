FITstore lanzará su propia línea de siropes sin azúcar en las próximas semanas Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de octubre de 2021, 17:17 h (CET)

FITstore, la empresa de nutrición saludable, ha confirmado que lanzará su propia línea de sirope sin azúcar, destinada a todos los consumidores que quieren disfrutar de estos postres sin remordimientos. A través de la página web de la compañía, se podrá acceder al catálogo completo de los diferentes sabores que ofrece la marca para proceder a su compra online.

Estos productos sonideales para complementar cualquier receta de repostería nutritiva, sin dejar de mantener una alimentación saludable ni prescindir del delicioso sabor que ofrecen los siropes. Este lanzamiento forma parte de una campaña de innovación y que se ha propuesto ofrecer la marca.

Siropes sin azúcares ni calorías Los nuevos siropes que llegarán al mercado de la mano de FITstore, bajo su marca FITstyle, prometen ser el complemento perfecto para acompañar dietas saludables. Se trata de un producto bajo en calorías, sin grasas, sin hidratos de carbono y sin azúcares, gracias a una fórmula que utiliza eritritol como edulcorante, caracterizado por ser de origen natural.

Estos siropes están recomendados para personas que cuidan su dieta, deportistas y atletas que desean tener el control sobre las calorías que consumen. Sirven para aderezar cualquier postre y disfrutar de una comida dulce sin grasas ni azúcares.

Ventajas de los siropes 0% de FITstore El sirope sin azúcar puede ser el complemento ideal para darle sabor a los postres de una dieta saludable. Este alimento permite que las personas con regímenes alimenticios hipocalóricos o bajos en azúcar no tengan que renunciar a los sabores dulces a los cuales están acostumbrados desde la infancia. Por otra parte, es también una opción que sustituye a los siropes tradicionales que, por lo general, ofrecen un aporte vacío de calorías innecesarias y contienen muchos azúcares y grasas que son poco saludables. Los sabores de los siropes FITstyle aún no han sido desvelados por la compañía, pero sí se sabe a ciencia cierta desde sus redes sociales que llevan trabajando en ello desde hace más de 2 años.

Esta alternativa saludable y deliciosa hará que sea más fácil poder llevar una alimentación sana y controlar aspectos importantes como los niveles de calorías consumidos diariamente. Los siropes FITstyle serán una opción recomendable para mejorar y potenciar el sabor de las recetas dulces y de los postres sin tener que preocuparse por romper la dieta. En la página web de la empresa, los usuarios también podrán comprar online otros productos sin azúcar y bajos en calorías, como obleas, chocolate proteico, cremas, harinas, cereales, galletas y salsa, entre otros.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.