Makitake continúa su expansión y llega a Levante Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de octubre de 2021, 17:14 h (CET)

La cadena de restaurantes de comida japonesa inaugurará su primera franquicia en Alicante. Está prevista la inauguración de tres locales más en España antes de que acabe el año, entre ellas, Badajoz y Madrid.

Makitake no para de crecer. La cadena gastronómica japonesa comienza su andadura en la costa del Mediterráneo e inaugurará su primera franquicia en la zona de Levante, en la ciudad de Alicante, en una zona de gran crecimiento como es Gran Vía, concretamente, en la calle Pintor Xavier Soler nº16.

El nuevo restaurante Makitake Urban Sushishop cuenta con un espacio para restaurante de 130 metros cuadrados, terraza y servicio de take away, delivery y catering. La marca ha conseguido mantener a toda su plantilla y todos sus restaurantes durante la pandemia gracias a la creación de 2 modelos más: Makitake City y Makitake Gö, muy enfocados al delivery y dark kitchen.

Fiel a su compromiso de cercanía con el cliente, Makitake Alicante ofrecerá un servicio de restaurante, take away , delivery y catering.

Es la séptima franquicia que Makitake abre en España y no será la última. La empresa japonesa tiene previsto inaugurar tres establecimientos, además del de Alicante, en 2021 y casi una decena en 2022.

La cadena gastronómica se ha sabido adaptar a las nuevas necesidades y tendencias, a pesar de las dificultades del mercado por la actual crisis de la COVID-19, y ofrecer calidad en tiempo récord.

El objetivo de Makitake es estar cerca el cliente, reducir su tiempo de espera y ofrecer el mejor producto “japo fusión” de la forma más cómoda y rápida, además de locales con una imagen rompedora sin perder la esencia japonesa.

Su gastronomía vanguardista conserva lo mejor de la tradición y la historia cultural japonesa y añade un toque propio y distinguido, que hace que quien lo pruebe, repita.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.