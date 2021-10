Conocimiento Infinito no pone límites a la sabiduría y expone las curiosidades y mitos más extravagantes en sus perfiles sociales Emprendedores de Hoy

El mundo y todo el universo está lleno de misterios que la mayoría de las personas ignoran. De hecho, estas incógnitas pueden ser tan extrañas e incluso fascinantes, que a primera vista son difíciles de creer. Sin embargo, al ser humano siempre le ha atraído lo desconocido y es por eso que la búsqueda del conocimiento y la curiosidad es algo que está firmemente arraigado en las personas. Para los amantes de las curiosidades y mitos más extravagantes, existe Conocimiento Infinito, un perfil en Instagram donde se desvelan los misterios y rarezas más fascinantes del universo.

Sin límites para la sabiduría La sabiduría está íntimamente relacionada con el conocimiento y para despertar la búsqueda del conocimiento es necesaria la curiosidad. Por eso, una excelente forma de descubrir nueva información variada acerca de misterios, curiosidades, mitos y cultura general es por medio de Conocimiento Infinito. Esta es básicamente una cuenta en la red social Instagram, que se define como un ecosistema de conocimiento. En ella, se publica a diario contenido muy interesante sobre cultura general, curiosidades del planeta y el universo, acertijos para agilidad mental, información de negocios, arte, marketing, diseño y, por supuesto, los mitos más extravagantes.

Todo esto hace que sea un perfil en el que una vez que se accede para ver sus publicaciones, es difícil poder hacer otra cosa. No obstante, para el visitante no se trata solo de estar frente a una pantalla viendo fotografías o imágenes, sino de que concretamente está ampliando sus conocimientos acerca de una gran variedad de temas distintos, que posiblemente muchos otros ignoran.

El potencial de las redes sociales para difundir conocimiento Actualmente, las redes sociales forman parte del día a día de las personas. De hecho, cada día, millones de personas alrededor del mundo dedican gran parte de su tiempo a navegar entre una gran cantidad de perfiles en redes populares como Facebook, Twitter o Instagram. De manera que se trata de algo con el potencial de captar, sin mucho esfuerzo, la atención de las personas. Esta es la razón por la que actualmente muchas estrategias de marketing para empresas se centran en crear una comunidad en torno a una marca, utilizando las redes sociales como herramienta principal.

Ahora bien, el poder de las redes también puede aprovecharse para ampliar los conocimientos de las personas. De hecho, es la estrategia ideal para hacerlo, ya que se aprovecha su capacidad de atrapar la atención para ofrecer información relevante. Este es el concepto básico sobre el que se basa Conocimiento Infinito, un perfil en Instagram que, más allá de entretener, busca enseñar, ofreciendo material audiovisual sumamente atractivo que atrapa al visitante con información interesante sobre datos curiosos, mitos, tips, o acertijos. Todo en función de ampliar conocimientos.

