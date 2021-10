Las piedras de la suerte de Tierra de Gemas Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de octubre de 2021, 17:22 h (CET)

La energía que transmiten las piedras de la suerte se ha convertido en una de las herramientas principales de muchas personas para alcanzar los objetivos marcados en su vida. Ya sean rocas, minerales o fósiles de diferentes tamaños y colores, cada una contiene un poderoso mensaje y conexiones con aspectos positivos como el amor, la confianza, la salud, etc.

Tierra de Gemas es una tienda online que destaca por ofrecer a los usuarios todo tipo de piedras semipreciosas con una gran variedad de propiedades y beneficios. Además, son un regalo perfecto para desearle a un ser querido una vida repleta de cosas positivas.

Los colgantes de piedra son una fuente de prosperidad Tierra de Gemas ofrece una gran variedad de productos que proporcionan energías. A pesar de esto, los más demandados son los colgantes de piedras naturales y los energéticos, elaborados con gemas o piedras semipreciosas. Estos están disponibles en diferentes formas como corazones, círculos, lágrimas, en bruto, rodados y puntas. Además, siempre se sostienen por un cordón de cuero y van acompañados de una tarjeta explicativa sobre el mineral y los beneficios que proporciona a algunos signos zodiacales.

Los colgantes de piedras semipreciosas se utilizan para crear complementos de moda, pero también son usadas, entre las personas más espirituales o conocedoras de las energías de las piedras, como amuletos de la suerte o protección. Por esta razón, llevar un collar de piedra natural es sinónimo de belleza y de defensa contra el mal de ojo o las vibraciones bajas. Las piedras de la suerte ayudan a evitar estas energías negativas, las envidias y los celos que muchas personas presentan.

Joeri Van De Wielie, el fundador del proyecto, resalta que las piedras energéticas contienen poderes místicos procedentes de las comunidades ancestrales y son muy necesarias para la suerte y el cambio positivo que muchas personas buscan. Asimismo, estas alejan las vibraciones negativas representadas en sentimientos como el odio y la envidia.

Por otro lado, cada piedra en concreto ofrece unas características o propiedades energéticas específicas para cada tipo de energía y lo que se desea conseguir. Hay piedras para atraer el amor, piedras para la abundancia, piedras para el mal de ojo o la buena suerte y para proteger del peligro.

Entre todas ellas, destaca la piedra que asegura la riqueza y que permite alcanzar los objetivos financieros. Estas se llama piedra Ojo de Tigre y sirve para mantener el equilibrio ante las decisiones que se deben tomar para el futuro.

Las personas en adquirir una piedra de la suerte y, junto a ella, energías positivas pueden entrar en la página web de Tierra de Gemas. En esta, se podrán encontrar todos los minerales o piedras que se requieran y en múltiples formas como colgantes, pulseras, minerales en bruto, etc.

