El libro de Óscar Durán Yates presenta los pasos a seguir para salir de una relación tóxica

lunes, 11 de octubre de 2021, 19:00 h (CET)

Son muchas las personas que a lo largo de sus vidas se sienten inmersas en relaciones tóxicas en los diferentes ámbitos, ya sea el amoroso, el familiar, con los amigos y hasta con los compañeros de trabajo.

Esto resulta muy negativo para cualquiera de las partes, ya que puede desencadenar problemas psicológicos y graves conflictos. En este sentido, Óscar Durán Yates, creador de Coaching Cuántico, pone a disposición su libro 4 pasos para transformar relaciones tóxicas una guía para recuperar las buenas relaciones en el trabajo y en la vida personal.

4 pasos para transformar relaciones tóxicas, un libro de Óscar Durán Yates Óscar Durán Yates asegura que “las relaciones tóxicas pueden convertirse en una especie de círculo vicioso” y que uno de los peores errores que puede cometer un ser humano es huir o alejarse de los seres que lo rodean. A su juicio, cada individuo debe determinar los factores que originan las malas actitudes y los conflictos, ya que, en muchos casos, las personas pueden estar experimentando relaciones tóxicas consigo mismas que, por ende, afectan al entorno.

En su libro 4 pasos para transformar relaciones tóxicas, Yates revela una serie de herramientas para darle un giro positivo a los vínculos sociales. Además, el escritor aporta soluciones reales y brinda claves infalibles para construir relaciones intrapersonales e interpersonales sanas, satisfactorias y sin ningún tipo de contrariedades.

Las personas que tengan la oportunidad de leer este material aprenderán a llevar a la práctica efectivamente estos 4 pasos que son: reconocer que la toxicidad está en el interior, tomar la decisión de transformar las relaciones tóxicas y hacer un plan para conseguirlo, adquirir el conocimiento para transformar las relaciones tóxicas y tener un sistema para aplicar el conocimiento aprendido.

Para quién está recomendado este libro Yates precisa que este libro puede ser el trampolín para salir de una relación tóxica. El autor aconseja que este material puede ser útil para aquellas personas que están experimentando un vínculo negativo en cualquier área de su vida y que están experimentando sentimientos negativos. También para aquellas que están teniendo relaciones conflictivas en el trabajo, ya sea con el jefe, un compañero o con alguien a su cargo.

Los jefes de una empresa que no sepan sobrellevar a sus empleados, las personas que sientan que las peleas en su núcleo familiar no cesan, aquellas que estén sufriendo por una relación sentimental o, simplemente, las que tengan como objetivo elevar su nivel de reconocimiento y autoestima, pueden acudir al libro de Óscar Durán Yates. Este ejemplar ha agotado su segunda edición y los que quieran adquirirlo deben acceder a la página web de Coaching Cuántico.

