Zapatos artesanales Ortiz & Reed, pura elegancia y tradición andaluzas

lunes, 11 de octubre de 2021, 18:00 h (CET)

La destreza de los maestros del cuero hace que cada corte sea preciso y cada paso en la fabricación de zapatos artesanales Ortiz & Reed encaje para dar vida a piezas que hacen honor a la palabra perfección.

Así, con pasión y sabiduría, se trabaja en los talleres de esta fábrica de calzado, complementos y accesorios de piel vacuno que ha dejado en alto la elegancia propia de Linares, como localidad andaluza donde la armonía entre el color y la luz hace posible un sello único de distinción.

Desde 1969, varias generaciones de dos familias, en un encuentro entre la herencia multicultural del sur de España y la impresionante creatividad mexicana, han logrado posicionar a Ortiz & Reed entre las mejores referencias en el mundo de la moda. Actualmente, la tienda online se encarga de distribuir los productos en Europa y el resto del mundo.

Calidad artesanal para todos los estilos El talento de los artesanos que trabajan en los talleres de Ortiz & Reed hace posible la disponibilidad de piezas que han pasado por manos capaces de aportar acabados impecables. “La fabricación del calzado de alta calidad sigue requiriendo mucha mano de obra, por lo que se necesita una fuerza laboral altamente calificada para llevar a cabo más de 100 operaciones separadas durante 4 semanas”, explican los líderes de la marca desde su página web.

Este esfuerzo de larga data ha generado un amplio catálogo por el que han pasado más de 1.000 productos deslumbrantes por su belleza. Los zapatos artesanales clásicos, de piso cosido, con o sin cordones, son una pieza que no puede faltar en el guardarropa de todo hombre elegante que quiera mostrar un plus en originalidad y distinción en sus outfits. Igualmente, existe una línea de complementos como cinturones, bufandas, pañuelos, corbatas, pajaritas, tirantes, boinas, bolsos de viajes o carteras, entre muchos más.

Diseños que se adaptan a las nuevas tendencias Entre los destacados de la actual colección de zapatos se aprecian referencias como Goborla Negro, de piel tratada a mano, con borlas, y suela Goodyear Welted, que da a los zapatos un grado extra de resistencia, durabilidad y comodidad. Igualmente, resaltan en el catálogo modelos con hebillas, entre estos, el Grocromo Black.

Los zapatos de piel de ante, con textura afelpada, también ocupan un sitio importante en las preferencias de los clientes de la línea Heritage, que trae propuestas más modernas en colores como azul, rojo, verde olivo o beige.

Comprar zapatos artesanales Ortiz & Reed no significa solo adquirir calzado de primera calidad, sino tener acceso a lucir verdaderas joyas del vestir hechas con pasión artesana, desde el corazón de Andalucía, donde los líderes de esta marca aseguran con orgullo: “La perfección siempre es hermosa”.

