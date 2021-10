¿Cómo ayuda el coaching emocional de Maite Pregal en la consecución de objetivos personales y profesionales? Emprendedores de Hoy

lunes, 11 de octubre de 2021, 11:02 h (CET)

Con el objetivo de que las personas puedan jugar a su favor, el coaching emocional consiste en ayudarlas a trabajar sus emociones. El individuo aprende a sacar lo mejor de sí mismo en cualquier situación, incluso si esta se desenvuelve en un ambiente de estrés, tristeza, etc., como resultado de ello.

Para llegar a dominar los sentimientos, es necesaria la guía de expertos en la materia y para ello está Maite Pregal. Esta coach emocional ayuda a sus clientes a solucionar esos bloqueos mentales que les impiden perseverar en sus objetivos personales y profesionales.

Maite Pregal ayuda a mejorar la consecución del logro de metas personales y profesionales En el coaching emocional, las personas deben trabajar el autoconocimiento, es decir, la habilidad de conocerse a sí mismas profundizando en sus emociones y sentimientos. Esto tiene como objetivo desarrollar una mayor inteligencia emocional que permita manejar de mejor manera cualquier situación en el día a día.

Maite Pregal explica que una vez una persona toma el control de su vida y de sus emociones, esta puede hacer que jueguen a su favor para comenzar a sentir realmente un progreso en el trabajo, las relaciones, entre otros. Por esta razón, Maite Pregal ayuda a sus clientes a gestionar sus emociones y encontrar solución a sus bloqueos mentales para que sean capaces de adoptar actitudes positivas en todo momento. De igual forma, los ayuda para que estos puedan ser más consecuentes en el logro de sus metas u objetivos personales y profesionales. Como resultado de ello, el individuo consigue cada día ser una mejor versión de sí mismo, superando con éxito todos esos retos que se presenten a lo largo de su vida.

¿Cuáles son los beneficios del coaching emocional? Una de las razones por las que esta práctica ayuda a las personas a lograr sus objetivos personales y profesionales es que aumenta la autoconfianza a través del dominio de las emociones, la toma de actitudes más positivas y la evaluación hacia uno mismo consiguiendo autovalorar sentimientos y pensamientos. Igualmente, el coaching emocional ayuda a las personas a encontrar lo mejor de sí mismas entendiendo cuáles son sus talentos o mejores habilidades. Por otra parte, trabajar la inteligencia emocional es vital para ganar mayor motivación en cada aspecto de la vida como el trabajo, las relaciones, los objetivos personales, etc. Esto, a su vez, se ve reflejado en el momento de trabajar en equipo y ser capaz de resolver cualquier conflicto gracias a los conocimientos adquiridos.

Actualmente, con Maite Pregal, es fácil aprender sobre coaching emocional gracias a sus conocimientos y experiencias adquiridas a lo largo del tiempo. La profesional ayuda a las personas en España a ser consecuentes con el logro de sus metas y/u objetivos personales y profesionales a través de su guía como coach emocional, enseñando a cómo gestionar las emociones y obtener de esta manera un desarrollo humano significativo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.