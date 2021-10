Los enrollacables con protector y múltiples tomas EDM que ofrece Ferretería24h.es Emprendedores de Hoy

domingo, 10 de octubre de 2021, 08:07 h (CET)

Unos aparatos sumamente prácticos y útiles son los enrollacables. Esta herramienta básica permite conectar cualquier aparato eléctrico en espacios que no cuenten con tomas de corriente a su alrededor.

Ferretería24h.es es un buen lugar para adquirir enrollacables con garantía de calidad y con las características de seguridad necesarias para su uso. En esta ferretería es posible encontrar un amplio catálogo de calidad y a precios accesibles.

Enrollacables de la marca EDM EDM es una marca que lleva más de 20 años siendo una de las mejores en el mercado de la ferretería y el bricolaje. Actualmente, Ferretería24h.es es distribuidor de productos de esta marca en España. En el stock de la compañía se pueden encontrar los enrollacables EDM, equipados con protectores para cada una de sus múltiples tomas, lo que le da un toque extra de seguridad al usuario. De hecho, se los puede encontrar con alargadores de diferentes medidas y distintas características, como por ejemplo el de 50 metros de 3×1 con 4 tomas bipolares y con t/t lateral solera; o el de 50 metros de 3×1,5, de 4 tomas que viene con protector térmico. También los hay con protectores térmicos con tapas de 3600W y 250 V; o el enrollacables profesional con 4 tomas de tipo t/tl. Estas y muchas más opciones son las que los clientes pueden encontrar disponibles y a precios muy competitivos en el stock de Ferretería24h.es.

Ventajas que se consiguen al utilizar un enrollacables La ventaja principal y la razón del uso extendido de los enrollacables se debe a que permite a las personas contar con un alargador más extenso que los convencionales y gestionar eficazmente todos esos metros de cable, gracias a su bobina donde con solo girar se logra enrollar y desenrollar fácilmente. La diferencia con los alargadores convencionales está en su practicidad y en su longitud, ya que pueden alcanzar incluso los 50 metros, permitiendo conectar artefactos eléctricos a distancias muy largas desde corriente. La bobina también permite utilizar solo la cantidad de cable que se necesite, mientras que el resto permanece perfectamente enrollado sin ocupar espacio ni generar molestos enredos. Además, no hay que preocuparse por el calentamiento mientras están enrollados, ya que los enrollacables EDM vienen equipados de fábrica con protectores térmicos.

Comprar un enrollacables en Ferretería24h.es es sinónimo de adquirir un producto de calidad, sin necesidad de moverse de la casa, ya que el pedido puede hacerse totalmente online. Además, actualmente ofrece un servicio de envío muy eficiente, realizando la entrega en 24 o 48 horas.

