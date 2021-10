MalditaHernia.com, la tienda online que ofrece gran variedad de prendas ortopédicas para personas con ostomía Emprendedores de Hoy

Con el objetivo de que la orina o las heces puedan salir del cuerpo, la ostomía es un procedimiento quirúrgico en el que se realiza una abertura entre los intestinos y la pared abdominal. Este proceso suele llevarse a cabo por múltiples patologías como obstrucción intestinal, infecciones, cáncer, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad diverticular, incontinencia fecal…

En este contexto, la tienda online de productos ortopédicos MalditaHernia.com se ha convertido en la aliada de muchos pacientes ostomizados, ya que comercializan unas fajas especiales que mejoran significativamente su calidad de vida al permitirles sentirse independientes y seguros cada día de su vida. La tienda online realiza envíos a toda España peninsular, Baleares y Canarias, además de a otros países.

En esta tienda online, se pueden encontrar una gran variedad de fajas postoperatorias para el día a día diseñadas para personas que hayan sido sometidas a diferentes estomas como ostomía, colostomía, ileostomía y urostomía. Las opciones son diversas, pero cada individuo debe utilizar la que mejor se adapte a sus necesidades y requerimientos o la que su médico le recomiende.

Una de las alternativas es el slip de ostomía disponible para mujeres y hombres, que cuenta con dos bolsillos en cada lado para colocar la bolsa y que esta se mantenga firme y no tenga ningún tipo de contacto con la piel.

Desde MalditaHernia.com, también ponen a disposición de los usuarios una faja para ostomía unisex muy ligera, sin costuras y con un bolsillo interior para colocar la bolsa. Además, está elaborada con un material de calidad que evita que la piel transpire.

Por otro lado, está la faja para el día a día Glico Secret para la cintura, que también cuenta con una abertura especial hecha con corte a láser que se adapta a todas las medidas de placa y bolsa.

Otra de las opciones es la faja para bañador, perfecta para utilizar en la playa o en la piscina y que no se note la bolsa de ostomía. Está elaborada con lycra y es de secado rápido.

En el catálogo de la página web también se incluyen cinturones para ostomía de excelente calidad, diseñados para proteger, sujetar y esconder la bolsa.

Desde la tienda aseguran que todos sus productos son discretos y no se notan debajo de la ropa. Además, recomiendan elegir una talla menos para obtener mejores resultados. En cada una de las fichas técnicas de los artículos, el cliente podrá ver una tabla de medidas y tallas para así elegir la talla conveniente.

Mejorar la calidad de vida Los interesados en adquirir cualquiera de las fajas para ostomía de MalditaHernia.com deben ingresar a la página web, añadir el o los productos que desean al carro de compra y procesar la compra. Las personas que estén fuera del territorio español deberán revisar si el lugar en el que residen aparece en el listado de países disponibles.

Con las prendas ortopédicas de MalditaHernia.com, las personas que estén afectadas por una ostomía podrán mejorar su calidad de vida, recuperando la autonomía y la seguridad en su día a día.

