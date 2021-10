Dynamics 365 for Sales permite mejorar los procesos de venta, marketing y servicio al cliente junto a la integración del Office 365 Emprendedores de Hoy

sábado, 9 de octubre de 2021

Los software de gestión se han convertido en un gran aliado para las pymes. Estas permiten generar gran rentabilidad en tiempo y dinero administrando las diferentes tareas de forma eficiente.

Aitana se ha caracterizado por ofrecer soluciones tecnológicas que se centran en los procesos de gestión empresarial, fomentando el desarrollo y crecimiento de las empresas. Microsoft Dynamics 365 Sales es una solución CRM (Customer Relationship Management) que actúa como un sistema de gestión enfocado en las relaciones que establece la empresa con sus clientes, favoreciendo los procesos comerciales y de marketing.

Microsoft Dynamics 365 Sales permite optimizar las ventas Microsoft Dynamics 365 Sales es un software diseñado para optimizar todos lo procesos comerciales, ayudando a las compañías a aumentar los resultados y mejorar la rentabilidad de sus equipos de ventas y marketing. Este software permite a las empresas generar respuestas rápidas en sus áreas de venta, enfocándose en los pilares fundamentales de los procesos de marketing.

Una de las ventajas que ofrece Microsoft Dynamics 365 Sales es que permite conseguir más clientes potenciales. Al estar diseñado para gestionar la relación con los clientes, ofrece un seguimiento desde la llegada de los mismos a la empresa hasta el punto de posventa. Su rápida respuesta le permite identificar oportunidades de venta cruzada y cerrar tratos con mayor rapidez.

Por otro lado, esta solución de gestión empresarial logra medir con éxito los indicadores KPI (o indicadores clave de rendimiento), indispensables para los procesos de marketing dentro de la empresa, ya que favorecen la segmentación de los clientes y, por lo tanto, una comunicación más eficaz y creativa.

Por último, Microsoft Dynamics 365 Sales cuenta con una inteligencia artificial capaz de predecir los posibles cambios comerciales que sucederán en un futuro. Esto permite a la compañía ir un paso por delante del resto del mercado y, de este modo, ofrecer siempre un producto y un servicio totalmente innovador y, por lo tanto, más atractivo y útil para los clientes.

Una de las mejores opciones para digitalizar una empresa La digitalización del mercado es un hecho, por lo que las empresas deben adaptarse a ella para no quedarse atrás. Para realizarlo de forma que la compañía consiga aprovechar al máximo todos los beneficios de la tecnología, la mejor opción es hacerlo de la mano de expertos. Tras 40 años de experiencia y decenas de empresas digitalizadas, se puede afirmar que Aitana es una de las mejores alternativas para conseguirlo.

