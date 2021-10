Gestionar el trámite de renovación de residencia no lucrativa de la mano del abogado de extranjería y nacionalidad Lino García Emprendedores de Hoy

Vivir en España es el sueño de muchas personas. Sin embargo, un gran número de extranjeros consideran que esto no es posible sin trabajar. Contrario a lo que se piensa, residir en territorio español sin tener un empleo es posible con la autorización de residencia no lucrativa.

Este trámite permite a los extranjeros establecerse en el país de forma temporal sin desempeñar ningún tipo de actividad laboral. En este sentido, se trata de una excelente oportunidad de hacer vida en España por un tiempo determinado para aquellos que cuentan con los recursos económicos suficientes. Es decir, este tipo de autorización no lucrativa permite al ciudadano extranjero ser residente y entrar por la puerta grande a España. Una vez es residente en España puede incluso viajar por el resto de la Unión Europea sin necesidad de tener que tramitar un visado para poder viajar a cualquiera de los países de la UE.

Sin embargo, este proceso requiere cumplir una serie de requisitos importantes. De esta manera, el abogado de extranjería y nacionalidad, Lino García, brinda la asesoría necesaria para encaminar su proceso de forma segura, confiable y transparente a los clientes interesados en obtener esta residencia, renovarla o incluso modificarla.

¿Qué es exactamente la residencia no lucrativa? La residencia no lucrativa se trata de un proceso en el que una persona extranjera que se encuentra en España o que quiere residir en este territorio, solicita ante la Misión Diplomática una autorización para vivir en el país sin realizar ningún tipo de trabajo.

Generalmente la autorización de residencia no lucrativa es aprobada por un año, en el cual, se permite al solicitante no realizar ninguna actividad laboral por cuenta propia, ni dependiente de una empresa o empleador (cuenta ajena).

En este contexto, una de las características principales de esta residencia es que las personas deben demostrar su estatus económico para recibir la autorización. Esto se realiza mediante la presentación de diferentes documentos que demuestren solvencia económica. No obstante, es necesario contar con la asesoría de un abogado capacitado y con experiencia en el área para realizar todo el procedimiento que requiere la obtención o renovación de la residencia no lucrativa.

Motivos por los que contratar a un abogado para la residencia no lucrativa Para el inicio del trámite de residencia no lucrativa es necesario presentar la solicitud personalmente ante el Consulado de España en el país de origen. Aunque el trámite debe ser realizado por el mismo solicitante, la asesoría de un abogado para este trámite presenta múltiples beneficios. Uno de los principales es contar con la información adecuada antes de iniciar el proceso.

Igualmente, el abogado verificará que el solicitante cumpla con todos los requisitos necesarios y con cada uno de los pasos exigidos por el ente emisor para lograr la aprobación de la solicitud.

En resumen, bien sea para iniciar el trámite por primera vez o renovar la residencia no lucrativa, el apoyo de abogados especialistas como Lino García, es ideal para lograr un proceso ágil y con todo lo necesario para ser aprobado.

