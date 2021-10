SABWAY dispone de patinetes eléctricos Dual Motor, los modelos todoterreno con doble motor Emprendedores de Hoy

Hay veces en que se necesita o se desea algo más que un desplazamiento en llano y solo por la ciudad. El patinete eléctrico no solo cubre trayectos cotidianos, sino que además puede ser compañero de aventuras por terrenos variados, excursiones por la naturaleza o en rampas más empinadas. En estos casos, es necesario un patinete todoterreno.

SABWAY ha diseñado una gama de patinetes eléctricos que cubren ampliamente estas necesidades por la autonomía prolongada, por la posibilidad de incrementar su velocidad, por su potencia y resistencia de carga. Se trata de uno de los patinetes eléctricos más potentes con rueda mixta o de tacos donde el conductor tiene la opción de activar dos motores para las rutas más difíciles y las subidas más pronunciadas. Son los todoterreno de los patinetes.

Se trata de patinetes eléctricos homologados para circular por vía pública, con certificado de circulación (certificado de características técnicas firmada por el fabricante), limitados a 25 Km/h según normativa vigente VMP en 2021 (la normativa de los Vehículos de Movilidad Personal que rige a los patinetes eléctricos).

Tienen dos motores Brushless Hub, es decir llevan dos motores integrados dentro de las llantas delantera y trasera. De esta manera, tienen una potencia más directa y gracias a eso pueden llegar a alcanzar una velocidad de 90 Km/hora. Para desarrollar toda la potencia y velocidad de estos patinetes deben delimitarse. Se debe tener en cuenta que un patinete deslimitado, que supere los 25 Km/h deberá ser utilizado fuera de vía pública: en terrenos privados, circuitos, fincas, etc.

El modelo más potente de la casa, el nuevo Twin Motor 3.0, hermano mayor del patinete eléctrico Twin Motor 2.0. Desarrolla hasta 6400W de potencia máxima, sube pendientes de hasta 45 grados, alcanza los 90 Km/h, cuenta con una batería de litio recargable de 60V 26Ah que le proporciona al patinete una mayor autonomía, llegando a recorrer hasta 90 kilómetros con tan solo una carga (en modo ECO, usando un solo motor, en condiciones óptimas). Gracias a la doble amortiguación delantera y amortiguación trasera central que tiene el patinete puede circular por cualquier tipo de terreno, aportando también una mayor comodidad y seguridad en la conducción. “La potencia sin control no sirve de nada” por lo que se le ha dotado de dobles frenos de disco floreados hidráulicos para la máxima seguridad en la frenada.

A continuación se detalla la selección de SABWAY modelos todoterreno Dual Motor recomendados: Dynamic Pro Dual Motor Brushless 2400W (PVP 949€), Twin Motor 2.0 Dual Power 4000W Brushless 48V 15Ah (PVP 1179€), Twin Motor 2.0 Pro Dual Power 4800W Brushless 52V 18Ah (PVP 1349€) y Twin Motor 3.0 60V 26Ah 6400W 60V 26Ah (PVP 2199€).

