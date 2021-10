Productos ortopédicos elásticos para tratar y curar una hernia inguinal en la tienda online MalditaHernia.com Emprendedores de Hoy

jueves, 7 de octubre de 2021, 11:58 h (CET)

Como un bulto que suele ser doloroso cuando se hacen determinadas actividades como el esfuerzo físico, una hernia inguinal surge cuando una parte del intestino sale hacia la ingle desde el interior de la cavidad abdominal.

Este tipo de hernia no necesariamente requiere de una intervención quirúrgica si se tienen los cuidados adecuados para que no crezca. Una de las opciones más efectivas son las fajas. En ese sentido, la tienda online de productos ortopédicos MalditaHernia.com pone a disposición de los clientes una gran variedad de fajas calzoncillos y slip para hernias inguinales con materiales de muy buena calidad.

Extensa variedad de modelos para todas las preferencias En la tienda online MalditaHernia.com se incluye una gran variedad de modelos de fajas calzoncillos y slip y bragas para aquellas personas que tienen una hernia inguinal y que quieren evitar a toda costa pasar por el quirófano. Estos diseños también pueden ser utilizados a la hora de practicar deporte, para evitar que la hernia vaya a más.

Las hernias inguinales son más comunes en los hombres. Para ellos, están disponibles los slip calzoncillos, que sustituyen a la ropa interior y que tienen como función contener y sujetar la hernia inguinal, evitando así que crezca y genere dolor.

Los hernia slip de la marca Orione, de fabricación artesanal, están elaborados con un eficaz material elástico que permite una adecuada transpiración de la piel, no perjudica a la hernia, ni la comprime ni interfiere en la movilidad de quienes los usen. Además, estos productos contienen unos bolsillos interiores donde se pueden colocar unas almohadillas de sujeción que vienen incluidas al hacer la compra y que ayudan a aumentar su efectividad.

Los caballeros pueden elegir entre el slip calzoncillo con faja, slip calzoncillo faja envolvente con abertura lateral, slip calzoncillo faja confort, slip postoperatorio, slip bóxer calzoncillo faja o slip calzoncillo faja sport de corte alto y abertura.

Desde MalditaHernia.com, sugieren a la hora de elegir la talla medir la circunferencia de la cintura unos centímetros por debajo del ombligo. Al ser productos elásticos, es recomendable elegir una talla inferior. De todas maneras, en la ficha técnica de cada uno de los productos, el cliente podrá ver en una tabla las diferentes medidas y la talla correspondiente.

Por otro lado, la página web también incluye en su catálogo bragas para hernia inguinal especiales para las mujeres.

¿Qué beneficios aporta el uso de las fajas? Las fajas para hernia inguinal tienen innumerables beneficios. Uno de los principales es que evitan que crezca la hernia y que, por ende, aumente el dolor. Las hernias dificultan el paso de la sangre, pero al utilizar una faja se ven significativamente beneficiados los canales de circulación.

Las fajas para hernia inguinal comercializadas por MalditaHernia.com son elegantes y sofisticadas, discretas 100%, moldean los glúteos de forma natural y mejoran la postura.

Desde la tienda online enfatizan que estas fajas son para personas con hernias reducidas que no requieren una operación a corto plazo y que aquellas personas que han sido sometidas a una operación pueden optar con toda confianza por las fajas postoperatorio de la tienda.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.