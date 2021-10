Recursos contra denegaciones de visados por los consulados españoles de la mano de Migrow

Diariamente en el mundo se niegan cientos de visados debido a que el solicitante desconoce los criterios específicos que aplica cada consulado o embajada española en los diferentes países o porque no presenta la totalidad de los requisitos para que su solicitud sea aprobada.

Conseguir un visado es, en muchos casos, un requisito imprescindible que permite la entrada de ciudadanos extranjeros en España para residir, trabajar o estudiar.

Migrowcuenta con una amplia experiencia en materia de visado de residencia y estudios y ha conseguido una gran pericia en la preparación de recursos contra la denegación de visados. Así lo demuestran sus buenos resultados.

Cuando se ha denegado un visado por un consulado español, sea cual sea la causa, el solicitante tiene la opción de presentar un recurso de reposición, que deberá tramitarse en el plazo de un mes ante el mismo Consulado, que será quien vuelva a resolver. O bien puede presentar un recurso contencioso-administrativo directamente ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para lo cual dispone de dos meses, correspondiendo a los magistrados de este tribunal juzgar si la denegación es ajustada a Derecho tras conocer todo el expediente además de las pruebas que presente el abogado de Migrow.

Si se ha optado por el recurso de reposición y este es desestimado puede acudirse igualmente al recurso contencioso-administrativo.

Motivos por los cuales se puede rechazar una solicitud de visado Son muchas los motivos por los que suelen rechazarse la concesión de los visados. También es muy dispar la interpretación de cada Consulado aun cuando la ley es igual para todos. Dependerá si se trata de un visado de residencia no lucrativa en la que la falta de acreditación de los medios económicos es una de las causas más comunes. No hay que olvidar que hay Consulados que exigen disponer ya del alojamiento u otros en el que la motivación de residir en España es mirada con lupa y puesta en duda con frecuencia. En el caso de la reagrupación familiar son muy distintos según de qué país se trate. En los visados de residencia y trabajo el desconocimiento de las condiciones del contrato es un motivo muy común. Y en el visado de estudios la elección de un centro o academia incorrecta o los medios económicos no demostrados conllevan la denegación.

Por eso, es muy importante no solo llevar el procedimiento de solicitud de visado de la mano de Migrow, sino también acudir a esta firma legal especializada en extranjería en general y en visados y consulados en particular para que puedan decidir si es mejor interponer un recurso de reposición o ir directamente al Tribunal Superior de Justicia. O sencillamente, para que nos adviertan de que nuestro recurso no prosperará y es mejor comenzar a preparar una nueva solicitud, esta vez con el acompañamiento de nuestro abogado experto en los trámites consulares.

Todas las personas que se encuentren interesadas en solicitar un recurso contra la denegación de un visado o revisar si su denegación ha sido legal, pueden ingresar a la página web de Migrow en la que se encontrará toda la información necesaria acerca de sus servicios de visado.