Desbloquear emociones y encontrar el poder ilimitado con Carmen Sales

martes, 5 de octubre de 2021, 19:00 h (CET)

En algunas ocasiones, las personas pasan por procesos o situaciones que marcan su vida. Una forma de protegerse en estoscasos de manera inconsciente es bloquear esas emociones o recuerdos. No obstante, estos siguen presentes y condicionan el comportamiento de las personas.

En el transcurso de la vida y gracias al entorno vivido, la mente va creando creencias que limitan el comportamiento y que influyen directamente en la forma de actuar de cada uno.

A pesar de esto, todas las personas tienen la capacidad de lograr cosas maravillosas porque cada una dispone de un poder ilimitado de creación y abundancia, pero para ello es necesario desbloquear las emociones que no permiten avanzar. Es importante confiar en una profesional como Carmen Sales.

Avanzar con la ayuda de la coach Carmen Sales Todas las personas, de una manera u otra, buscan el bienestar, pensando en conseguir el éxito a toda costa para llegar a los objetivos que se marcan. Esto provoca frustración, lo cual bloquea y hace que acaben tirando la toalla, ya que creen que la rutina del día a día les sobrepasa, el trabajo, las labores del hogar, los hijos, la familia y el tiempo personal no logran compaginarse de manera adecuada. A la larga, esto puede generar estrés y ansiedad. Carmen siempre dice que “como se hace una cosa se hacen todas”, así que en ese momento se puede ver que todas las áreas de la vida están fallando, teniendo unos altos estándares de productividad que no se llegan a resolver.

Carmen Sales, gestora del cambio, incide en que es importante que todas las personas puedan encontrar la felicidad, disfrutar de su tiempo a solas o con sus seres queridos y de cambiar aquellos aspectos de su vida que no desean. Sin embargo, para lograrlo, es necesario conocer cuáles son las heridas del pasado, las creencias o los conflictos que no permiten avanzar.

En relación con esto, quienes estén atravesando situaciones como las citadas pueden acudir a Carmen. Ella es escritora, interventora y coach estratégica. Además, también puede ayudar a gestionar el cambio a través de sus formaciones y así poder desbloquear emociones y descubrir el poder ilimitado para vivir plenamente las relaciones. La profesional cuestiona: “¿Qué sería de tu vida sin relaciones?”.

Servicios ofrecidos por Carmen Sales Carmen es una auténtica gestora del cambio que hará conscientes a las personas para buscar soluciones a sus problemas, desbloquear esas situaciones o emociones que no permiten avanzar. De hecho, gracias a sus programas, será posible mejorar la autoestima y encontrar la motivación para construir relaciones saludables.

Por otro lado, la profesional ofrece la posibilidad de abordar cada situación de acuerdo con sus necesidades. Con este fin, dispone de varias formas de trabajar, como el Coaching Estratégico, el Método Cenicienta (para salir de relaciones tóxicas y aumentar la autoestima) y la Intervención Estratégica.

Asimismo, Carmen es autora de varios libros, entre los que se encuentran la saga Aliento de Vida, Brújula, Tus Siete Poderes e Inercia, con los cuales muchos lectores se han inspirado y han encontrado la transformación necesaria para cambiar sus vidas.

Finalmente, esta profesional también ofrece servicios destinados a grandes empresas, pymes o equipos deportivos, mejorando las relaciones entre sus miembros para alcanzar los resultados a través de una intervención grupal.

Abordar problemas relacionados con la comunicación: conflictos, relaciones tóxicas, mala gestión de la información, negatividad, etc., es difícil de gestionar y redirigir, ya que todos estos problemas provocan que la comunicación se dañe o incluso que se rompa, que no se consigan los objetivos y que se vea afectada la rentabilidad de la empresa.

En muchas ocasiones, se empieza trabajando una Intervención Grupal por un tema en concreto y se acaba con intervenciones personales, ya que afectan o están relacionadas con el ámbito privado de las personas.

En conclusión, la labor de esta profesional está avalada por los testimonios de muchas personas que solicitaron su ayuda y que aseguran haber logrado la transformación deseada en su vida. Para más información sobre sus servicios y ponerse en contacto, se puede visitar su página web. La calidad de VIDA depende proporcionalmente de la calidad de las DECISIONES.

