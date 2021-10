Icaro Salón explica las tendencias de corte de cabello para este otoño Emprendedores de Hoy

El cabello es uno de los elementos más importantes en la imagen personal. Por este motivo, es esencial que una persona luzca un corte de cabello adecuado y capaz de reflejar su personalidad.

Es importante que el look esté en armonía con los rasgos faciales, el tipo de cabello y el estilo de cada persona. En Icaro Salón son especialistas en crear cortes de cabello personalizados y adaptados a cada tipo de persona.

Jessica Llopis, directora de Icaro Salón, explica: “las tendencias de cada momento nos inspiran para crear cortes personalizados y únicos para cada cliente. Lo más importante a la hora de realizar un corte de cabello es adaptarlo muy bien según la fisonomía y el tipo de cabello de cada persona”.

En este sentido, añade: “es imprescindible saber interpretar los remolinos, texturas y el movimiento de cada cabello para poder crear un corte adaptado a cada persona. Que tenga un buen crecimiento, sea fácil a la hora de peinar y resulte cómodo. Esta es la manera de realizar correctamente un buen corte”.

¿Cuáles son las tendencias de cortes de cabello en la temporada de otoño? Es importante considerar las tendencias actuales de cortes de cabello, ya que estas pueden ofrecer una imagen más fresca y actual, siempre adaptadas al estilo y personalidad de cada uno.

Jessica Llopis habla de cuáles son los cortes más demandados esta temporada y propone cuatro tipos cortes de cabello cómodos, prácticos y muy en tendencia para este otoño.

Micro bob Una versión más fresca del corte bob. Es llamado así porque el cabello llega a la altura del pómulo y máximo por debajo de la boca. Un corte súper chic y femenino. Permite conseguir volumen y textura adaptable tanto para cabellos lisos y rizados. Si se añade un flequillo suele rejuvenecer bastante, ya que endulza las facciones. Es ideal para rostros angulosos, alargados, y ovalados.

Media melena con capas Se puede jugar con diferentes largos, a la altura de los hombros o por debajo de la clavícula. Aporta mucho movimiento a la melena, de medios a puntas va muy texturizada. Con este corte es posible conseguir más volumen y dar un aire más fresco y actual. Se puede adaptar muy bien tanto a cabellos rizados como lisos. Es ideal para cualquier edad y es apto para todo tipo de rostros, en caras más redondas siempre la parte delantera irá por debajo de la mandíbula para armonizar más el rostro.

Long shaggy Para las que quieren conservar la melena. Aporta mucho volumen y movimiento, ya que las capas son las protagonistas de este corte inspirado en los 80´s. Con este corte se consigue una imagen más desenfadada y juvenil. También se puede jugar con flequillos a la altura de las cejas desfilados o largos para llevarlos abiertos. Ideal para mujeres amantes de las melenas que quieren cambiar el look sin perder el largo.

Corte mullet Inspirado en los 70’s, para las más atrevidas. Se consigue creando capas muy cortas y texturizadas en la parte superior y dejando mechones largos y muy escalados tanto a los lados como en la parte de atrás. Se puede jugar con diferentes largos, la idea es que quede desigual. La parte del flequillo también irá muy desfilada, se pueden adaptar muy bien flequillos muy cortos por encima de la ceja o más el largo hasta pasada esta.

Icaro Salón y sus servicios En el salón de belleza Icaro Salón son especialistas en realizar cortes y peinados femeninos que son tendencia en cada época del año.

Los cortes son realizados por estilistas expertos, tanto en corte como en color, siempre en continua formación para ofrecer las últimas novedades en el sector. Además, en Icaro Salón se diferencian de otros por su atención exclusiva y privada, ya que atienden con un máximo de dos personas por servicio, con la posibilidad de reservar el salón para un solo cliente.

Antes de cada servicio toman su tiempo para asesorar y hacer un diagnóstico exhaustivo a cada cliente en la elección de un corte, color o tratamiento para cubrir todas las necesidades que presenta cada cabello y hacer una buena elección del servicio a ofrecer.

También son especialistas en cuidados de cabello y cuero cabelludo, ya que la salud capilar es la base para que un cabello se mantenga fuerte, saludable y estéticamente radiante. Primordial para garantizar un excelente resultado.

Icaro Salón son un equipo de estilistas apasionados en moda, belleza y bienestar. Se pueden consultar todos los servicios que realizan en su web.

