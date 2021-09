Clínica Atlas Vital: la lumbalgia y la vértebra Atlas Emprendedores de Hoy

martes, 28 de septiembre de 2021, 09:00 h (CET)

La mayoría de las personas ha sufrido por lo menos una vez en la vida un dolor de espalda. Si bien es cierto que estos dolores aumentan su frecuencia en la medida en que se envejece, cada vez son más las personas jóvenes que acuden al médico para tratarlos.

La afección más común es aquella conocida como lumbago, que es un dolor intenso en la zona lumbar. Otro dolor muy frecuente es el de las cervicales, localizadas en la parte superior de la espalda. Clínicas como Atlas Vital ofrecen un servicio y un personal especializado para tratar estos dolores tan comunes.

¿Qué es el lumbago y cuáles son sus posibles causas? El lumbago es un dolor localizado en la zona baja de la espalda que suele aparecer por malos hábitos de vida, como permanecer sentado todo el día, hacer movimientos repetitivos o levantar mucho peso con frecuencia, entre otros.

La columna vertebral posee en la parte superior un conjunto de siete vértebras, que se conocen con el nombre de columna cervical. La primera vértebra cervical o C1 recibe el nombre de Atlas y es el punto de unión entre la cabeza y la columna vertebral. Esta vértebra y los músculos suboccipitales están diseñados para sostener todo el peso de la cabeza de forma estable y equilibrada. Si esta vértebra está desalineada y la cabeza no descansa en el lugar que corresponde, puede dar origen a una serie de trastornos, entre ellos el lumbago.

¿Qué servicios ofrece la Clínica Atlas Vital? Es una clínica con 20 años de experiencia en el tratamiento de patologías de la columna vertebral que realiza todo tipo de terapias: PRP, osteopatía, tratamientos con ozono, descompresión computerizada con el sistema Spinemed y la realineación del Atlas principalmente.

Atlas Vital ha desarrollado su propia técnica de alineación del Atlas, y desde el año 2012 cientos de pacientes han visto mejoradas sus dolencias, de esta manera en Atlas Vital se han convertido en pioneros de esta técnica en el país.

En el año 2016 incorporan dentro de sus servicios el sistema de descompresión vertebral computarizada Spinemed, que logra mediante descompresión vertebral, colocar la columna vertebral en una situación óptima para que los discos intervertebrales vuelvan a su posición y estado originales.

El lumbago y muchas otras afecciones cervicales pueden ser tratadas con la alineación del Atlas, ya que si esta vértebra está desalineada, el hueso occipital, que se apoya en ella, puede no estar en la posición adecuada, y provocar un efecto dominó sobre la columna y el cuerpo.

En Atlas Vital son especialistas en alineación del Atlas y en el tratamiento de patologías de la columna vertebral. Están ubicados en Madrid y pueden ser contactados a través de su página web.

