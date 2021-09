Hannan-Piper Real Estate firma un acuerdo con Sicor Seguridad en materia de alarma para viviendas Emprendedores de Hoy

viernes, 24 de septiembre de 2021, 10:20 h (CET)

Hannan-Piper Real Estate y Sicor Seguridad, perteneciente al Grupo El Corte Inglés, han firmado un acuerdo de colaboración que supondrá la instalación de alarmas (en concreto un Sistema de Intrusión) para proteger las viviendas durante el tiempo que la inmobiliaria las comercialice. Un acuerdo que viene a complementar la propuesta de valor ofrecida por la innovadora empresa del sector inmobiliario, para brindarle respuestas integradas y personalizadas a cualquier necesidad de seguridad que sus clientes puedan tener en el ámbito personal o empresarial.

Hannan-Piper Real Estate es una empresa de servicios inmobiliarios que, a través de su red de afiliados, cuenta con más de 150.000 asociados en más de 70 países. En unión a Leading Real Estate Companies of the World®, Hannan-Piper Real Estate se distingue por contar con herramientas, procesos y tecnología disruptiva en el sector que les permite vender su propiedad en el menor tiempo posible y al mejor valor de mercado.

Según requiera la propiedad que se pretende vender, además de publicar en más de 170 portales inmobiliarios, Hannan-Piper Real Estate complementa su tarea de intermediación inmobiliaria con una propuesta de valor única en el sector, que incluye la máxima seguridad jurídica en el proceso, servicios de fotografía profesional, home staging, modelación 3D, tours virtuales 360°, mudanzas y cambio de suministros, entre otros; sin que ello necesariamente conlleve costes adicionales para el propietario que vende la propiedad.

Ahora, gracias a este acuerdo de colaboración con Sicor Seguridad de El Corte Inglés, se suma un elemento clave a su cartera de servicios al brindar la posibilidad de proteger la vivienda con un Sistema de Intrusión, durante el tiempo en el que la vivienda se esté comercializando para la venta. El Sistema de Intrusión que se proveerá como parte de esta colaboración incluye un sistema de última generación, conectado a SICOR Centro de Control y Central Receptora de Alarmas, que opera 24 horas al día, los siete días de la semana.

Edgardo Vázquez, CEO de Hannan-Piper Real Estate, comentó: ”Estamos muy contentos por la firma de esta alianza comercial con Sicor Seguridad, que ya tiene 20 años de experiencia en el sector de seguridad, porque nos permite brindarle una tranquilidad a nuestros clientes al proveerles un sistema de vigilancia y seguridad durante el tiempo en que estemos comercializando su propiedad para la venta. Además, mediante este acuerdo estaremos ampliando nuestros servicios de postventa al ofrecer a los clientes compradores un servicio esencial para la transacción más importante de sus vidas”.

Todos estos servicios ofrecidos por Hannan-Piper Real Estate llevan a reconocer el valor agregado que ofrece la empresa a las propiedades de sus clientes, asegurando así el éxito de las transacciones. Hannan-Piper Real Estate viene a marcar un hito en los servicios del sector inmobiliario, ofreciendo a sus clientes una serie de elementos de valor que aseguran garantizar la venta de su propiedad en el menor tiempo posible y al mejor valor del mercado. Para lograrlo, se vale de una serie de recursos y estrategias destinadas a brindar una atención sensible, ética y con los más altos estándares de calidad.

