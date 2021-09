Hackrocks explica la relación entre teletrabajo, COVID-19 y seguridad informática Emprendedores de Hoy

La llegada de la pandemia provocada por el COVID-19, la pospandemia y la incertidumbre de que presenta el futuro, además de la lógica imposición del tiempo que se vive a día de hoy, han hecho que el teletrabajo haya venido para quedarse. Pero, ¿Todo el mundo sabe si se está trabajando y transmitiendo información de forma segura?

Trabajar a distancia, aprovechando el acceso mayoritario de la población a internet, era cuestión de tiempo y del cambio de mentalidad. De hecho, cuando llegó el COVID-19 se impuso de manera casi definitiva con cierta prisa para todos. Sin embargo, no siempre se estaba preparado, pero salir del paso era más urgente que detenerse en pensar si se estaba haciendo todo bien.

Ahora, con las aguas más calmadas y el teletrabajo como una opción necesaria y alternativa en todas las oficinas, al menos varios días a la semana, llega el momento de parar y analizar si todo se hizo bien.

¿Las personas saben que una de las mayores vulnerabilidades son las VPN no correctamente parcheadas? Eso al menos es lo que asegura un informe conjunto publicado por el FBI de EE. UU, la CISA (Agencia de Seguridad Cibernética e Infraestructura), el Centro Australiano de Seguridad Cibernética y el Centro Nacional de Seguridad Cibernética del Reino Unido. Allí enumeraron las 30 vulnerabilidades más comúnmente utilizadas y las 4 más específicas del año pasado que residieron en las VPN, servicios basados en la nube y otros dispositivos que permiten a las personas acceder de forma remota a las redes de los empleadores.

Es decir, se trabaja más que nunca a distancia y se confía más que nunca en las redes en las que se transmite la información, pero nunca antes se había sido tan vulnerable como ahora. ¿Las personas son conscientes de que hay gestos sencillos que pueden multiplicar el nivel de seguridad de su empresa y sus empleados? ¿Saben cómo formar a sus empleados para que cumplan unas normas básicas de ciberseguridad que redunden en todos?

En cualquier caso, no hay que agobiarse, es más sencillo de lo que parece. Se puede comenzar por hacer una sencilla evaluación a los empleados, donde se detectarán de manera rápida y eficaz las principales brechas de seguridad que tiene su compañía con gran parte de su plantilla trabajando desde casa.

En Hackrocks pueden ayudar a los interesados en hacerse PRO con cuotas de 9,99 € mensuales o 99,99 € anuales y una suscripción con la cual tendrán acceso ilimitado a retos, mentorías, material de formación y otras ventajas.

