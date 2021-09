Pomada para hemorroides de Calmorrane Emprendedores de Hoy

El laboratorio Calmorrane nace debido a la necesidad de cuidar el ano y prestarle la misma atención o incluso mayor que a otras partes del cuerpo. Eso se debe a que el ano se constituye como una de las zonas más propensas a sufrir patologías incómodas y falta de cuidado.

Calmorrane no es un laboratorio normal, ya que es artesano y ecológico. La salud, el respeto por las demás personas y el medio ambiente son sus principales prioridades. Están ubicados en un pueblito de la Montaña Palentina, en Palencia, y se encargan de la fabricación de productos eficaces para prevenir las distintas patologías de la zona anal y aliviar de forma inmediata las molestias que provocan, como su efectiva pomada para hemorroides, que podrás usarla con o sin patologías para cuidar el ano a diario y mantenerlo en buen estado.

Evitar y reducir molestias en la zona Los problemas relacionados con el área ano-rectal suelen ser comunes y una de las causas principales por las que se acude al proctólogo. Entre las principales dolencias que aparecen usualmente en esta zona, se pueden nombrar las siguientes: picor anal constante, fisura perianal, dolor, abscesos rectales y hemorroides. Todas estas pueden llegar a ocurrir de manera recurrente en algunas personas.

A pesar de que estos problemas suelen ser frecuentes, no deja de ser un tema abordado con vergüenza por aquellos que los padecen. Sin embargo, es importante informarse y buscar ayuda médica al comenzar el malestar, así como aplicar los productos ecológicos y artesanales que ofrece Calmorrane, con el fin de mitigar o evitar estas molestias y mantener el ano en buen estado.

Para su formulación estudian e investigan el ano junto a personas expertas: proctología, dermatología, sexualidad anal, etc. Después, fabrican cada producto a mano, uno a uno y en pequeños lotes, aplicando las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) por la Agencia Española del Medicamento, Procesos Normalizados de Trabajo (PNTs) y Título de Taller Artesano por la Comunidad de Castilla y León.

Los productos artesanos de Calmorrane Hay distintos tratamientos para las enfermedades anales y dependiendo de la gravedad de la patología. Estos pueden ir desde pomadas hasta intervenciones quirúrgicas. No obstante, estas últimas solo se escogen en casos de extrema emergencia.

Por esta razón, el laboratorio Calmorrane ofrece un kit anal para emergencias, en su web lo llaman “¡ano SOS!”, para aliviar las molestias de forma inmediata. Esto es gracias a los ingredientes que lo componen, 100% naturales y con varias funciones: calmante, cicatrizante, antiinflamatoria, analgésica, regeneradora, hidratante y anti hongos, bacterias y virus. Este kit lo componen un Jabón íntimo y una pomada de cuidado, prevención y alivio anal, perfectos también para la rutina diaria de cualquier persona que quiera cuidar su ano.

Asimismo, son productos testados dermatológicamente y multifuncionales, ya que sirven para aliviar o reparar la piel de cualquier zona del cuerpo si está escamada, reseca, agrietada o en mal estado en general. Esta se puede usar en rozaduras, irritaciones, picaduras o quemaduras del sol, entre otras.

Para cuidar del área anal es necesario informarse, para ello puedes seguir a la marca en sus redes y su web, donde comparten información y soluciones de valor para mejorar la salud del ano. En los comentarios en Google que hacen los usuarios de Calmorrane, se puede ver una comunidad que habla del ano y comparte experiencias que también sirvan para eliminar cualquier tabú y atreverse a buscar observación médica y mantener el área limpia y saludable de la mano de Calmorrane.

