Kopernico Eventos: los congresos virtuales en tendencia

viernes, 10 de septiembre de 2021, 08:57 h (CET)

La llegada de la pandemia por COVID-19 hizo que muchas empresas tuvieran problemas para reunir a sus equipos en un ambiente de trabajo sano, amigable y eficiente. Esto dificultó que los empleados pudieran desarrollarse profesionalmente en entornos competitivos, y como consecuencia, ha frenado el crecimiento de estas empresas.

Lo que muchas compañías no saben es que aún es posible tener grandes reuniones productivas, respetando las restricciones sanitarias y resguardando la salud de los trabajadores. Durante el último año los congresos virtuales se han convertido en tendencia, ya que cuando están organizados por profesionales como Kopernico Eventos, son garantía de eficacia, sinergia y profesionalismo.

Beneficios de realizar un congreso virtual Aunque en los últimos tiempos los congresos virtuales han surgido como alternativa a la realización de eventos presenciales, lo cierto es que muchas veces los eventos online pueden resultar mucho más efectivos, cómodos y económicos, tanto para los asistentes como para los organizadores.

Siempre que el congreso se haya planificado con organización y atención a los detalles, no hay razón por la cual no pueda resultar un éxito, incluso si es virtual. Después de todo, la tecnología ha avanzado lo suficiente durante los últimos años para garantizar reuniones en línea con presentaciones en pantalla, ponencias magistrales y espacios recreativos colectivos: las mismas actividades que ofrece cualquier evento corporativo convencional.

Al organizar un congreso virtual con Kopernico Eventos, el cliente puede confiar en que la planificación y realización del mismo se alineará a todas sus expectativas, ya que el experimentado equipo de la empresa tomará en cuenta hasta el más mínimo detalle para garantizar un evento excepcional con una duración de hasta 6 horas.

Organizar congresos virtuales con Kopernico Eventos Uno de los principales factores que diferencian a Kopernico Eventos de otras productoras de eventos online es la plataforma virtual que posee la empresa, especialmente diseñada para la realización de actividades en línea, que permitirá elevar cualquier evento online al siguiente nivel.

Al contratar el servicio profesional de organización de eventos virtuales de Kopernico Eventos, el cliente podrá olvidarse de gestionar la coordinación del mismo. El equipo de la compañía se encargará de personalizar los espacios virtuales, crear escenarios personalizados para cada presentación e incluso podrá ofrecer sesiones formativas a los ponentes para mejorar su oratoria de cara al día del evento. Asimismo, la empresa ofrece visitas virtuales al espacio y soporte técnico durante todo el día del evento para asegurar que todo salga de acuerdo a lo planeado.

El servicio prestado por Kopernico Eventos es excelente para encargar la realización de los eventos más complicados y exigentes a nivel corporativo. Cualquier empresa que decida trabajar con esta compañía quedará gratamente complacida ante la profesionalidad y excelencia demostrada por el equipo de trabajo.

