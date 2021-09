Los programas de doble titulación en marketing digital de Constanza Business & Protocol School Emprendedores de Hoy

martes, 7 de septiembre de 2021, 15:56 h (CET)

El marketing digital se ha convertido en una de las titulaciones con mayor demanda en el sector académico debido al auge del social media y la necesidad de las marcas de estar cada vez más cerca de sus clientes.

Para dar un paso más hacia la profesionalización de esta carrera, Constanza Business & Protocol School ofrece distintos programas de doble titulación en marketing y comunicación, digital business, marketing digital o comercial, en el cual los estudiantes aprenden las nuevas competencias, herramientas y tendencias para convertirse en expertos del mercado desde diferentes áreas. Las formaciones se imparten en las modalidades presencial, semipresencial y online y se puede elegir según la disponibilidad y preferencia de los estudiantes.

Constanza Business & Protocol School ofrece dobles titulaciones en marketing digital Para dominar con efectividad el competitivo mundo del mercado digital, se requiere una constante actualización, conocimientos y mucha preparación. Constanza Business & Protocol School, centro colaborador de Universidades españolas y extranjeras, como la Universidad Católica de Murcia o University of California Riverside, ofrece programas muy completos de marketing digital, en los cuales los profesionales aprenden a desarrollar todas las acciones y habilidades necesarias para convertirse en expertos de esta carrera, que está teniendo cada vez mayor demanda en el sector laboral.

El centro ofrece una amplia oferta formativa en las áreas de mayor tendencia en el marketing digital. Los estudiantes interesados en convertirse en expertos del marketing y comunicación empresarial pueden elegir la Doble Titulación Máster en Dirección de Marketing y Máster en Dirección de Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas, donde adquirirán las habilidades para dominar el mundo del marketing, las comunicaciones empresariales y las relaciones públicas.

Para las personas que desean explorar el mundo del digital business y comercio electrónico, se encuentra la Doble Titulación Máster en Dirección de Marketing Digital y Máster en Digital Business y Comercio Electrónico.

Por último, la Doble Titulación Máster en Dirección de Marketing y Máster en Dirección Comercial y Gestión de Ventas está especializada en convertir a los estudiantes en líderes de las ventas por medio del uso de herramientas y métodos precisos.

Conocimiento y distinción al alcance de todos Constanza Business & Protocol School, con el compromiso de ofrecer una formación académica de calidad en un entorno globalizado, forma parte de la Asociación Española de Escuelas de Negocio (AAEN) y está enmarcada dentro de la European Union of Private Higher Education (EUPHE), que respaldan la calidad de la educación ofrecida y el profesionalismo de su equipo de profesores. Además, comprometido con el crecimiento profesional, el centro ofrece métodos de estudios flexibles para el alumno y modalidad de pago accesible para ayudar a los estudiantes a alcanzar sus metas y convertirse en profesionales exitosos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.