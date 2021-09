En la carrera en inteligencia artificial: Neurogenesis IA Technologies se inscribe con grandes posibilidades de éxito Emprendedores de Hoy

martes, 7 de septiembre de 2021, 09:07 h (CET)

Tras años de estudio e investigación se materializan proyectos y, para el correcto desarrollo de estos, Neurogenesis es la primera empresa dedicada a la búsqueda de talentos encargados de investigar y desarrollar algoritmos innovadores con el objetivo de mejorar el bienestar social.

Neurogenesis IA Technologies es una empresa española diseñada específicamente para liderar la implementación de estas nuevas tecnologías y colocar a España y Europa en las primeras posiciones de la transformación digital a través del uso de herramientas o aplicaciones de inteligencia artificial. Esta compañía dispone de proyectos muy definidos de diferentes sectores en los que ya está trabajando a día de hoy, como Alimentación y Consumo, Justicia, Tributario, Seguridad y Defensa y, sobre todo, Medio Ambiente.

Recientemente, el director ejecutivo de la compañía, Sr. Agustín de la Luz Segura, adelantó algunas de las repercusiones que se alcanzarán al implantar alguno de estos proyectos.

Próximamente, tanto él como otros miembros del equipo que se encarga de esta investigación ofrecerán más información. De momento, Agustín expone que al menos 3 proyectos estarán finalizados al 100% y operativos para el próximo año 2022 y que dos de ellos lo estarán durante el primer trimestre. El experto adelanta que estos proyectos serían los correspondientes a los sectores de medio ambiente, justicia y tributario.

Por otro lado, Agustín aseguró que todas las personas podrán contribuir desde casa de una forma divertida y muy gratificante. El objetivo es la reconstrucción de la biodiversidad a nivel mundial por etapas y desde las bases más ínfimas de la vida acuática. “No pretendemos conservar o proteger la biodiversidad, nuestro objetivo es reconstruirla por completo, debemos hacer que las malas acciones del hombre sean borradas y ahora contamos con la tecnología que posibilita esta acción, ya que nadie está en derecho de discutir la opción”, afirma Agustín de la Luz.

En cuanto al resto de proyectos que se podrán ver finalizados para el 2022, el experto indica que serán los que abordan problemas en el ámbito de Justicia y Tributario, sin entrar en más detalles. Sobre los tiempos de investigación y desarrollo, afirma que para nada se corresponde con el tiempo de vida de la compañía, la cual es joven y de hecho debe ser así dada la naturaleza de esta nueva revolución industrial. Afirma entre suspiros que han sido años de trabajo y esfuerzo en las investigaciones iniciales. Además algunas plataformas del ámbito legal han debido ser instauradas en varios países de la Unión Europea y operar hasta 5 años antes de dar este paso.

El proyecto que guarda relación con el medio ambiente ha sido fruto de una investigación mucho más dilatada y que aúna el esfuerzo de muchos especialistas. De hecho, el prototipo mecánico lleva funcionando a pleno rendimiento hace algo más de 2 años y la parte que interacciona con la inteligencia artificial ha sido desarrollada con la facultad Three Points de la Busines School, siendo partner académico la UPC.

Agustín de la Luz afirma que es precisamente por el tiempo dedicado a la investigación y desarrollo de estos proyectos innovadores por lo que se ha creado esta compañía. Neurogenesis tiene el cometido de ofrecer esta tecnología al mundo, siempre bajo apoyo y amparo europeo. Es más, según afirma de la Luz, una vez lanzado su primer proyecto, comenzará una notable reversión ecológica constructiva que posibilitará ingresos aún más interesantes y rentables para todo aquel que quiera participar en esta digitalización y mejora del actual modelo consumista y destructivo para tantas especies.

Sin revelar nada más sobre los proyectos, Agustín nos transmite cuanta ilusión le hace poner en práctica estos proyectos en su etapa final, no solo por su implicación en ellos, sino también por los positivos resultados y su impacto social. Será un inicio de mejora y Neurogenesis seguirá innovando y trabajando en la investigación y desarrollo de nuevos modelos de Inteligencia Artificial que mejoren la situación social actual en todos los ámbitos donde estas tecnologías puedan ser aplicadas.

