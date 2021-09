La importancia de una voz doblaje en una narración: Voces Premium Emprendedores de Hoy

jueves, 2 de septiembre de 2021, 09:00 h (CET)

La voz se ocupa de transmitir la personalidad de la obra y conectar con el público. Es por esto que el éxito de un audiolibro depende, en muchas ocasiones, de la voz del narrador y no del contenido del mismo. Así, el doblaje y la forma en que el narrador da vida a la historia con sus palabras determinará la aceptación o rechazo de dicha producción.

Por ese motivo, elegir la voz que interpretará o doblará los personajes de una serie, audiolibro o película no es fácil. Voces Premium, uno de los bancos de voces más grandes y completos de España, cuenta con profesionales con los que grandes productoras y editoriales se apoyan a menudo.

Escoger voces profesionales para proyectos audiovisuales El tono de voz define la personalidad y forma de ser de una persona y también a cualquier proyecto audiovisual. Una voz delicada e inexpresiva no tendrá el mismo resultado que una voz fuerte y audaz en una narrativa de acción, por ejemplo.

De allí radica la importancia de seleccionar voces correctas y profesionales ante cualquier producción. Al realizar un audiolibro, por ejemplo, es necesario contar con un talento que posea una voz versátil y segura, capaz de entretener a las personas y hacerlas querer escuchar un capítulo tras otro sin parar.

La empresa Voces Premium cuenta con una gran variedad de locutores y actores de doblaje, que poseen el talento y entrenamiento necesario para enfrentar cualquier tipo de proyecto audiovisual, como audiolibros, cuñas publicitarias e incluso películas y cortometrajes.

Primer banco de voces profesional en España Uno de los principales factores diferenciales de Voces Premium es que es el primer banco de voces profesional en España. Desde su fundación en el año 1999, ha trabajado con varias de las empresas más importantes a nivel deportivo y televisivo en el país.

Actualmente, hay muchos proyectos que requieren del uso de un locutor o actor de doblaje profesional. Esta profesión es bastante versátil y resulta muy útil en la producción de vídeos corporativos para empresas, cuñas publicitarias, audiolibros, spots de televisión e incluso en radiofonías para grandes almacenes.

Voces Premium posee un estudio de grabación propio, con ajustadores, ingenieros de sonido y traductores exclusivos, así como una gran variedad de locutores y actores de doblaje españoles y extranjeros de todas las edades. De esta manera, la empresa está ampliamente calificada para enfrentar cualquier proyecto, sin importar lo desafiante que pueda ser.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.