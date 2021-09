Pedir y pagar desde la mesa con el móvil ya es posible gracias a Order In Emprendedores de Hoy

jueves, 2 de septiembre de 2021, 09:47 h (CET)

En los últimos meses, los comensales se han acostumbrado a los códigos QR en los restaurantes y a las cartas digitales. La digitalización se ha acelerado en la hostelería y existen distintas opciones que permiten reducir la necesidad de cartas físicas y permitir que los clientes puedan ver la carta directamente desde sus móviles.

Esta innovación, sin embargo, solo es un paso para lo que será la hostelería del futuro. En los próximos meses y años se experimentará una revolución del sector con los pedidos y pagos por el móvil dentro de los restaurantes. En este contexto, Order In es la plataforma ideal para la digitalización de bares y restaurantes, ofreciendo un modelo innovador de marketplace, donde todos los restaurantes que lo deseen pueden darse de alta fácilmente y permitir a sus clientes, de forma inmediata y sin inversión alguna, consultar la carta, pedir y pagar con el móvil, sin necesidad de esperar al camarero.

¿Cómo funciona? El cliente solo tiene que escanear el código QR de la mesa para consultar la carta digital y, una vez allí, verá la opción de pedir directamente desde su móvil. Todos los comensales entrarán en una mesa virtual a modo de cuenta conjunta, de tal manera que todos puedan añadir productos a la cuenta y pedir fácilmente lo que deseen con las opciones más adaptadas a su gusto y alcance. Además, podrán indicar si los productos son individuales o para compartir y la plataforma calculará automáticamente la parte de cada uno, por si desean pagar de forma fraccionada. Cuando estén listos, pueden proceder a realizar el pago del total de la cuenta o de su parte, ya calculada, desde sus móviles, utilizando sus tarjetas, Apple Pay o Google Pay, agilizando aún más el proceso.

La plataforma es increíblemente sencilla e intuitiva para el usuario y dispone de una app y de una versión enteramente web, para facilitar el uso a los clientes.

Mientras tanto, el personal del restaurante recibirá todas las comandas de forma digital, siendo visible desde cualquier dispositivo, de forma inmediata para camareros y personal de cocina, pudiendo hacer un seguimiento del estado de cada orden.

Los beneficios que ofrece Order In La digitalización de la carta, los pedidos y pagos digitales traen consigo ciertos beneficios, tanto para el restaurante, como para el cliente.

Para el primero, digitalizar el servicio podrá aumentar la rentabilidad del establecimiento, incrementar su ticket medio, permitiendo a los clientes pedir más y más rápido, obtener una mayor rotación de mesas, reducir la carga de trabajo, simplificando la operativa, minimizando errores en las comandas, además de obtener mayor información de sus clientes y marcar la diferencia con respecto a su competencia a través de la innovación.

Por otro lado, el cliente podrá reducir el tiempo de espera, pagar con rapidez y fraccionar los pagos fácilmente, obtener una carta interactiva con mayor información nutricional, fotos y opciones para realizar sus pedidos de manera personalizada.

De esta manera, Order In podrá ayudar a que la experiencia del restaurante y del comensal sea grata, rápida y deliciosa. Esto la convierte en una de las mejores aplicaciones españolas de innovación para la digitalización de los restaurantes, diciéndole adiós a los menús tradicionales.

