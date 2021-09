L’Agrícola Llorenç del Penedès: 100 años de tradición y calidad en vinos y cavas Emprendedores de Hoy

En la tierra fértil del Penedès se producen cava y vinos cuyo sabor es tan especial como la historia de su producción. En cada botella de cava, blanco o tinto que llega a las mesas de toda España desde Cataluña, se transporta también un espíritu único de solidaridad, formación, interés por mejorar su entorno y participación económica justa, valores intrínsecos del trabajo que se realiza bajo el esquema de una cooperativa. El equipo de L’Agrícola Llorenç del Penedès se enorgullece de su renovación sin perder su esencia al cumplir un siglo más fuerte que nunca, con la creación de su tienda onliney otros proyectos en marcha.

La cosecha de los productores de la zona llega hasta las instalaciones de La Cooperativa con una entrada media de 1,8 millones de kilos de uva principalmente blanca y también negra en menor medida, que permite la producción de unas 75.000 botellas de cava y vino; igualmente, en la agrotienda se comercializa aceite de oliva virgen extra de máxima calidad producido en el mismo pueblo.

El fruto del esfuerzo que día tras día realizan los agricultores ha ido más allá de las ventas de proximidad en la Agrotienda y, a día de hoy, está a disposición de los usuarios que ingresen a la página web, donde no solo podrán adquirir los productos, sino que conocerán la historia y filosofía de acción de 110 familias, cada día más orgullosos de avanzar en la consolidación de La Agrícola Llorenç del Penedès como una de las firmas vinícolas con más proyección de futuro.

Una historia de avances en la productividad A partir de la fundación de un sindicato agrícola en 1914, comenzó a gestarse la inquietud de personas no adheridas a este grupo de crear una iniciativa de gestión democrática y participación económica de los viticultores de la zona, la cual nació como Sindicato Agrícola y Caja Rural, conocida luego como La Cooperativa. La búsqueda de soluciones que favorecieran la producción por parte de ambas entidades que compartían objetivos, pero tenían diferencias políticas y religiosas, hizo posible el nacimiento de una alternativa unificadora en 1920, llamada Sindicato Agrícola de Llorenç del Penedès, hoy L’Agrícola Llorenç del Penedès.

Los primeros asociados levantaron una bodega, un molino de aceite y un almacén con el diseño del arquitecto César Martinell, que hoy sigue siendo motivo de admiración e inspiración para los socios. Actualmente la Agrícola funciona como una cooperativa de primer grado con un objetivo que se manifiesta en su web como “mejora en los procesos de producción agraria, comercialización de productos (vinos, cavas y aceites), apoyo al crédito agrario y asesoramiento general a sus asociados”.

Calidad de reconocimiento internacional El esfuerzo y unión de los socios por ofrecer al mundo productos de la mejor calidad ha sido reconocido en la onceava edición de los International Wine Awards 2020, organizados desde Euskadi, con la participación de bodegas de Argentina, Australia, China, Chile, México, Francia, Italia, Alemania, entre otras.

El Cava Culminant Reserva Brut Nature, hecho con variedades de uvas procedentes de las fincas de los socios cooperativistas, obtuvo medalla de oro, mientras que el Cava Reserva del Socio Brut Nature y el vino Call Blanco ganaron medalla de plata. Así mismo, el Vino Blanco Centenario 1920, la joya de la cooperativa, se ubica entre los mejores 50 vinos blancos en el ámbito mundial, al merecer la medalla de plata Wine Pleasure.

Cuidando cada detalle tanto en la calidad de la fruta como de los procesos productivos, la Agrícola Llorenç del Penedès ha cumplido un siglo fortalecida y renovada en sus estrategias de comercialización, fusionando la tradición con los avances de la tecnología para llevar la calidad de sus productos a las mesas de todo el mundo.

