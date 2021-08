Los consejos de seguridad al usar una carretilla elevadora: Carretillas HP Elevación Emprendedores de Hoy

martes, 31 de agosto de 2021, 18:33 h (CET)

Las carretillas elevadoras no son un vehículo cualquiera. Sus funciones ofrecen mucha versatilidad y esto le convierten en uno de los vehículos de la industria más difíciles de conducir.

Tener experiencia en la conducción de otros vehículos, por grandes o pequeños que sean, industriales o urbanos, no garantiza que una persona vaya a estar preparada para la manipulación de una carretilla elevadora de forma adecuada. En ese sentido, es necesario tener el conocimiento teórico en torno a su correcto uso, ejercer la práctica con un debido instructor mientras se aprende a manejarla y, en ocasiones, escuchar o leer algunos consejos de seguridad al usar una carretilla elevadora, como los ofrecidos por Carretillas HP Elevación.

Consejos para reducir la vulnerabilidad Para manejar la carretilla elevadora es indispensable que el trabajador utilice el vestuario y los Equipos de Protección Individual referidos desde el departamento de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa en la que ejerce su función. La indumentaria recomendada es el casco de seguridad, un mono de mangas largas, guantes resistentes y flexibles, calzado de punta protectora y suela antideslizante, cinturón lumboabdominal, gafas especiales y tapones para los oídos. Además, por obvio que parezca, es fundamental que el conductor se abroche el cinturón de seguridad antes de poner en movimiento la carretilla elevadora.

De la misma manera, es muy importante que cada vez que el conductor esté dispuesto a usar la carretilla elevadora realice las comprobaciones previas, se asegure de que todo funcione correctamente y que avise a sus superiores si algo está fallando. Puede ser sumamente peligroso para el conductor y para sus compañeros intentar reparar algún mal funcionamiento de la carretilla elevadora por sí solo.

Consejos para evitar accidentes Con el objetivo de reducir riesgos, es vital que el conductor haga uso de la carretilla elevadora dentro de los límites de velocidad permitidos y que siga las reglas específicas del lugar de trabajo. Sobre este particular, la carretilla elevadora cuenta con una función que permite limitar la velocidad hasta un tope previamente establecido. También es necesario que el trabajador evite conducir la carretilla elevadora sobre los objetos que suelen estar dispersos en los almacenes, porque podrían causar movimiento descontrolado de la carga o hacer perder el control de la carretilla. Asimismo, es preciso evitar usar las puntas de las horquillas para levantar o mover objetos, es muy peligroso y podría causar accidentes graves en el área de trabajo. Lo recomendable es que el conductor utilice palés resistentes al peso de carga y que se encuentren en perfecto estado.

Contar con carretillas elevadoras como las de Carretillas HP Elevación puede facilitar el trabajo de una compañía en gran medida. Sin embargo, es imprescindible contar con los conocimientos necesarios y tener en cuenta la prevención requerida para asegurar el bienestar de todos los empleados de la empresa.

