Applinet: asesoramiento personalizado para la creación de un comercio electrónico Emprendedores de Hoy

lunes, 30 de agosto de 2021, 21:00 h (CET)

La era tecnológica ha dado paso a un gran fenómeno comercial conocido como el e-commerce, uno de los sectores económicos que a día de hoy tiene mayor movilidad y que ha generado nuevos hábitos de consumo entre los clientes. El alcance del comercio electrónico es global, ya que le permite al usuario comprar productos y servicios dentro y fuera de un país.

Más allá del crecimiento exponencial que ha tenido el e-commerce, su éxito se basa en la planificación estratégica que contempla el desarrollo web y el diseño de la página, sin dejar a un lado el alojamiento de la web y la contratación adecuada del hosting. Empresas como Applinet se encargan de todo el diseño y puesta en funcionamiento del comercio electrónico, además de la completa capacitación del cliente para la gestión de la plataforma.

Primeros pasos para crear un e-commerce El comercio electrónico se puede aplicar a cualquier tipo de actividad económica, ya sea la oferta de un producto o de un servicio. Cuando se ha tomado la decisión de comenzar este tipo de proyecto, se deben planear una serie de pasos para facilitar la puesta en marcha del negocio online.

Lo primero que se debe hacer es definir el producto y analizar el sector, allí se plantea el tipo de producto o servicio, se segmenta el público objetivo, al igual que la logística de distribución y proveedores y así se determina la viabilidad del negocio.

Lo siguiente es crear el comercio electrónico y definir la estrategia, para ello se debe registrar la empresa, definir cuáles serán los proveedores y, si es necesario, encontrar el espacio donde se almacenarán los productos a ofertar. Es importante precisar los métodos de pago contemplando la posibilidad de vender de manera internacional.

Por último, es momento de lanzar la web y poner en marcha el negocio. Imprescindible definir el hosting donde se almacenará, luego desarrollar el software que permitirá el funcionamiento de la web y creará la mejor experiencia para los usuarios. Para finalizar se planea el diseño de la web, donde se dispondrá todo el contenido necesario y el catálogo con la oferta del producto o servicio.

Si se ha tomado la decisión de realizar un e-commerce, no es necesario tener conocimientos de todas las áreas, si se contratan servicios profesionales como los de Applinet se podrá recibir ayuda durante toda la creación y puesta en marcha del comercio electrónico.

¿Cuáles son las ventajas de tener un e-commerce? Los comercios electrónicos han generado una gran cantidad de beneficios para los negocios y proyectos emprendedores. La ventaja principal son los grandes resultados que se obtienen gracias a la poca inversión que se realiza, ya que no se necesita tener un gran número de personal, ni pagos de servicio e inmuebles, solo invertir en el pago del hosting y mantenimiento y funcionamiento de la web.

Es un negocio abierto las 24 horas donde el cliente podrá acceder a la plataforma y realizar la compra en el momento que quiera, tomándose el tiempo necesario para ver lo que adquirirá. Además, los métodos de pago son variados, ya que las ventas se pueden hacer de forma internacional.

El e-commerce es una gran oportunidad de mercado cuando se define claramente y se cuenta con profesionales que le den sentido al comercio electrónico, lo importante es tener muy clara la idea de negocio y el público objetivo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Academia de estética avanzada NMBeauty Academy: cursos de formación en toda España Applinet: asesoramiento personalizado para la creación de un comercio electrónico AGRICOVER, el gran paquete tecnológico de Agralia Reformas integrales en Valencia de cocinas y baños con Valencia Reformas Todo lo que se debe conocer sobre el mindfulness: Agustí Guisasola