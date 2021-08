Las novedades que se deben conocer sobre el Arraigo Laboral: El Extranjero

Tener una opción de estabilidad legal y laboral en España es el sueño de miles de inmigrantes que llegan a tierras ibéricas a comenzar una nueva vida.

Como expertos en extranjería, los profesionales de esta firma de abogados se mantienen actualizados sobre el marco legal que ampara a los inmigrantes en España. Una de las novedades en esta materia han sido las últimas sentencias del Tribunal Supremo 1184/2021 (posteriormente ratificadas por la 1802/2021 y 1806/2021) que sientan jurisprudencia y fijan una interpretación sobre los medios de prueba para acreditar el Arraigo Laboral y obtener una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales.

¿En qué consisten los nuevos criterios sobre el Arraigo Laboral en España? Con fecha de modificación del primer semestre de 2021, la Secretaría de Estado de Migraciones emitió la Instrucción SEM 1/2021 sobre el Procedimiento Relativo a las Autorizaciones de Residencia Temporal por Razones de Arraigo Laboral, dirigida básicamente a los requisitos generales para solicitar este beneficio jurídico.

Conforme a los criterios establecidos en dicha instrucción, de conformidad con el artículo 124.1 del ROEx se podrá conceder una autorización de residencia por razones de Arraigo Laboral cuando se reúnan los siguientes requisitos generales: carecer de antecedentes penales, cumplir el periodo de permanencia establecido de dos años inmediatamente anteriores a la solicitud y acreditar la existencia de relaciones laborales cuya duración no sea inferior a seis meses.

El carácter restrictivo de la Instrucción SEM 1/2021: Migraciones establece un criterio que va en contra de la propia doctrina del Supremo.

A pesar de que las sentencias del Tribunal Supremo tenían la intención de brindar un poco de luz a miles de personas migrantes en situación irregular y facilitar su regularización por medio del Arraigo Laboral, la instrucción de la Secretaría de Estado y Migraciones ha desvirtuado el criterio jurisprudencial, imponiendo un carácter restrictivo a la propia sentencia del Supremo.

El jurista Roilan Somarriba Real considera que “existe un gran paso de avance con las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo, si bien no constituyen una norma per se, tienen rango normativo y un valor especial, por lo cual deben ser respetadas. En la práctica jurídica la administración ha jugado un rol que no le corresponde, limitando las sentencias del Supremo y estableciendo analogías con otros figuras jurídicas, cuestión que restringe los derechos de las personas extranjeras“.

