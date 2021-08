Taller de reparación de patinete eléctrico en Barcelona ¿Cuáles son las principales consultas?, por Talleres LYNX Emprendedores de Hoy

En España, el patinete eléctrico se ha convertido en un transporte de mucha utilidad. Cada día es más habitual ver a los ciudadanos circular en patinete hacia el trabajo, paseando, yendo con amigos o haciendo la compra. Esto se debe a que, además de ser seguro, es cómodo y versátil. Aun así, como todo vehículo, necesita mantenimientos y revisiones habituales, así como reparaciones de averías en momentos puntuales.

Para darle mantenimiento adecuado a un patinete eléctrico lo más recomendable es acudir a un lugar especializado en este tipo de vehículos. En Barcelona, el taller de patinetes eléctricos LYNX se encargan de reparar todo tipo de patinetes eléctricos, ya que cuentan con expertos en reparaciones de averías eléctricas, mecánicas, mantenimiento de ruedas, baterías o actualización de software.

Averías frecuentes del patinete eléctrico Los problemas mecánicos como la falta de aceleración o los pinchazos de ruedas son algunos de los más comunes. Cuando esto sucede, se puede recurrir a Talleres LYNX, que se encargan de reparar y sustituir piezas del cuerpo del vehículo de manera rápida y eficaz. Las reparaciones eléctricas pueden ir desde el cambio del cableado, sustitución del display, mantenimiento de la controladora, hasta el cambio del punto de carga o el acelerador, que deberá hacerse por verdaderos expertos en el área de electricidad.

Debido a una falta de actualización, en algunas ocasiones, el software del patinete puede comenzar a fallar. Talleres LYNX tiene a su disposición un equipo que se encarga de solucionar problemas de este tipo, así como también de editar sus parámetros para que las condiciones de conducción se ajusten a las necesidades del conductor.

No es necesario esperar a que el patinete eléctrico se averíe para llevarlo a un taller, ya que Talleres LYNX ofrece servicio de mantenimiento y mejoras, optimizando los componentes eléctricos y mecánicos del vehículo y personalizándolos al gusto de la persona.

Cobertura integral para patinetes En Talleres LYNX ofrecen una variedad de servicios para facilitar la vida de sus clientes. Se aseguran de recoger y entregar el vehículo a domicilio si así el cliente lo solicita, garantizando que la entrega se haga en tiempo récord.

Su servicio express es uno de los mejores, gracias al amplio equipo de técnicos que minimiza las colas y los tiempos de espera, una vez el patinete es ingresado en el taller.

Una gran cantidad de marcas como; Xiaomi M365, Xiaomi Pro, Ninebot, Cicotec, Raycool, Jdbug, Bringtom, Joyor, Maascity, SK8, SamartGyro, Urban Fox, Zero, entre otras pueden ser reparadas en Talleres LYNX de forma express. Para más información es conveniente revisar su página web donde muestran servicios y tipos de trabajo.

