Rinomodelación: la rinoplastia sin cirugía, por la Dra. Patricia Gutiérrez

martes, 24 de agosto de 2021, 19:34 h (CET)

Siempre es recomendable contar con cirujanos plásticos expertos como la Dra. Patricia Gutiérrez para la rinomodelación, una técnica mínimamente invasiva especialmente diseñada para corregir pequeños defectos estéticos en la nariz. Aunque el proceso es relativamente sencillo es importante tener cuidado en este tipo de tratamientos que afectan al resto de la armonía facial.

Puede ser una alternativa a la rinoplastia en ciertos casos Aunque muchas personas en el mundo ansían someterse a una cirugía para cambiar la forma de su nariz, existen otras que prefieren un procedimiento menos invasivo o permanente. Muchas de las pacientes que optan por la rinomodelación simplemente no cuentan con el tiempo de postoperatorio suficiente para someterse a una rinoplastia o prefieren un cambio reversible.

En ambos casos, la rinomodelación es una alternativa ideal. Este procedimiento se realiza en la consulta médica, con anestesia local en pomada, dura 20 minutos aproximadamente y la paciente puede reincorporarse inmediatamente a su actividad diaria. Además, una de las ventajas de este tratamiento es que los pacientes pueden ver los resultados de forma casi inmediata.

La rinomodelación consiste en la inyección de ácido hialurónico de diferentes reticulaciones en distintas zonas de la nariz. Este componente actúa rellenando y camuflando los posibles defectos estéticos de la nariz, lo cual redunda en una mejor apariencia global de la cara del paciente. Es importante tener en cuenta que este proceso no es una rinoplastia y, por tanto, no todas las personas son candidatas. La rinomodelación está específicamente indicado para corregir ciertos defectos estéticos como narices con una giba dorsal irregular o punta ligeramente caída, entre otros y es fundamental que el profesional utilice únicamente ácido hialurónico de la más alta calidad para garantizar la seguridad del paciente y procurar el resultado más estable y duradero.

Rinomodelación con la Dra. Patricia Gutiérrez La Dra. Patricia Gutiérrez Ontalvilla es una de las especialistas en cirugía plástica más famosas de Valencia. Estudió Medicina en la Universidad de Navarra y realizó la especialización en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora en el Hospital La Fe de Valencia donde trabaja desde hace más de 20 años. Además, tiene vasta experiencia en lipotransferencia, cirugía mamaria y también en cirugía íntima, campos en los que ha impartido numerosas conferencias internacionales y dirigido investigaciones científicas.

Gracias a su extensa experiencia y la empatía con sus pacientes, sabe interpretar lo que sus pacientes necesitan y esto le permite proporcionar los resultados más satisfactorios para sus pacientes.

Siempre es importante tener en cuenta que cualquier procedimiento o tratamiento estético será más seguro y eficiente cuando se cuente con un médico especialista en Cirugía Plástica y Reparadora como la Dra. Gutiérrez Ontalvilla: una mujer dedicada e innovadora que trabaja para ayudar a sus pacientes y brindarles el aspecto que desean, aumentando la confianza en sí mismos y por lo tanto, mejorando su calidad de vida.

