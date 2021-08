Tres XL presenta la nueva temporada con prendas para cualquier ocasión Emprendedores de Hoy

jueves, 19 de agosto de 2021, 12:02 h (CET)

Un hecho que genera cientos de quejas por parte de las personas de talla grande es que necesita una oferta más amplía. Para las personas de esta talla comprar prendas de vestir en tiendas habituales, puede convertirse en un verdadero reto. La poca variedad en los diseños de prendas en estas tallas es muy poca.

De esta necesidad, se ha hecho realidad la tienda Tres XL, creada en el 2017 con el propósito de crear nuevos diseños que respondan a los gustos de las personas con tallas grandes. Esta nueva propuesta ha unido una interesante comunidad de clientas satisfechas que confían en este servicio y esperan la nueva temporada.

Una propuesta moderna con nueva colección Tres XL nace con el propósito de ofrecer a las mujeres con tallas grandes la opción de comprar ropa moderna y juvenil, con variedad en todos los estilos. Su sede física se ubica en Torrelavega, pero cuenta con una página web donde sus clientas podrán acceder a las distintas categorías de ropa, calzado y accesorios.

Su nueva colección en tallas superiores a la XL cuentan con diseños exclusivos en chaquetas, abrigos, blusas, camisas, lenceras, jerséis, sudaderas, americanas, chalecos y camisetas, todas con colores y diseños diferentes. Sus tallas van comprendidas desde la M, L, XL,2XL, 3XL Y LA 4XL.

Para complementar los outfits disponen de nuevos diseños en faldas, pantalones cortos y largos, vaqueros, bombachos y demás. Su colección cuenta con prendas con estampados, de encaje y conjuntos lisos.

Variedad de estilo para todas las tallas con Tres XL Rocío es la dueña de Tres XL, que junto a su esposo, se han propuesto inundar el mercado de tallas grandes con modelos exclusivos y variados, y así facilitar la vida de muchas personas.

No solo tienen diseños de ropa para el día, también cuentan con modelos de prendas para dormir y con una variedad de lenceras que van de todas las tallas, en diferentes diseños, estampados y modelos. Bragas, calcetines, bikinis, conjuntos y sujetadores que llegan hasta la talla 5XL, cubriendo las necesidades de cualquier cuerpo.

Su área de accesorios complementa sus vestimentas; ofrecen zapatillas, sandalias, bolsos, carteras, colgantes, cinturones, botines y todo tipo de complementos que pueden ayudar a darle un toque único a cualquier look.

Tres XL es una propuesta de negocio que busca satisfacer y complacer las exigencias de las personas en todas las tallas. Para conocer más se puede acceder su página web o visitar en su tienda física.

