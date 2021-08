En PERROBUENO las mascotas están como en casa, libres y sin jaulas Emprendedores de Hoy

martes, 17 de agosto de 2021, 23:30 h (CET)

Es fundamental disponer de buenas opciones para no dejar al perro solo durante un largo periodo de tiempo cuando los propietarios de una mascota tienen múltiples obligaciones o deben marchar de la residencia. PERROBUENO es la guardería canina con la que todo dueño de mascota puede contar para el cuidado de su perro. Uno de los aspectos principales que destacan los clientes es que no usan jaulas para trasladarlos ni mantenerlos en el centro de atención en Madrid.

Los perros son cuidados en un espacio abierto sin encierro Un gran espacio abierto en los alrededores de la capital española sirve de sede a la guardería canina PERROBUENO, un servicio que se creó debido a la necesidad de su fundadora de alguien que cuidara de su perro mientras se ausentaba de casa.

Desde entonces decenas de perros quedan bajo su cuidado y el de sus trabajadores que se encargan de recogerlos de sus casas y trasladarlos a la guardería con un trato amigable sin necesidad de utilizar jaulas.

Igualmente, en las instalaciones no se tienen los perros encerrados en jaulas. El estilo de la guardería es poderlos tener libremente en ese espacio con el propósito de que disfruten mientras su dueño realiza sus obligaciones.

Este servicio es la mejor alternativa al paseador convencional, por eso, cuentan con una acogedora sede que dispone de un amplio terreno donde se realizan actividades físicas con las mascotas. De esta manera, mejora su estado físico por falta de ejercicio y calma la ansiedad por aburrimiento.

En PERROBUENO, se encargan de hacer felices a los perros apoyando la adopción En PERROBUENO, también se encargan de trasladar al perro a casa cuando finaliza la jornada de cuidado diurno, así cuando el dueño regrese a casa, encontrará un perro feliz y relajado.

El equipo hace una selección para agrupar a los caninos sin jaulas, según su tamaño, temperamento y edad. Así pueden garantizar de que la totalidad participen en las actividades recreativas. Además, los dueños no tendrán que preocuparse por la salud de su perro, ya que todos los animales que ingresan a PERROBUENO están vacunados y regularmente acuden a consulta con el veterinario. Si se da el caso que los dueños del perro deben salir de la ciudad por varios días, PERROBUENO también cuenta con una guardería de pernocta.

Para PERROBUENO la libertad que disfruta el perro es tan importante como darle un hogar, por eso, apoyan desde distintas redes sociales y asociaciones como su colaboración con la asociación Doghorsecity el programa de adopción canina, mediante el que una familia le puede adoptar a una mascota sin tener que comprarlo.

