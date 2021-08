Luis Baños Abogados: ¿Para qué sirve un pacto de socios? Emprendedores de Hoy

miércoles, 11 de agosto de 2021, 11:00 h (CET)

Permitiendo consolidar acuerdos y compromisos entre los socios, los pactos de socios se establecen como fundamentales para el futuro de cualquier empresa. Luis Baños Abogados es un despacho legal que ayuda a los empresarios a entender para qué sirve un pacto de socios y cuál es su función en situaciones que puedan aparecer en una compañía como la salida de un socio, la toma de decisiones mediante mayorías reforzadas, el reparto de las funciones, etc.

El despacho de abogados también se encarga de llevar a cabo todos los procesos necesarios para elaborar y negociar el pacto entre socios para regular el funcionamiento de la empresa y la relación entre los socios.

¿Qué es un pacto de socios? Muchos empresarios desconocen para qué sirve un pacto de socios y cómo este puede ayudar en la resolución de conflictos inesperados en su compañía.

El pacto de socios es un documento que permite regular las relaciones entre los socios, evitando así conflictos inesperados, y resolverlos de manera pactada en caso de que sucedan. De esta manera, fundadores, socios e inversores pueden a través de un contrato determinar una serie de acuerdos y condiciones para el buen funcionamiento de la empresa.

En el momento de surgir un conflicto, este pacto servirá para resolverlo de forma rápida y eficiente gracias a los acuerdos pactados con anterioridad. Entre las regulaciones más importantes que se pueden hacer con este contrato privado se encuentran el gobierno de la sociedad, la entrada y salida de socios a la empresa, el reparto de dividendos, funciones, la toma de decisiones respecto a determinadas materias sometidas a mayorías reforzadas, los derechos de arrastre y de acompañamiento, etc.

Abogados con sólida experiencia en la realización de pactos de socios Debido a que el pacto de socios es fundamental para el buen funcionamiento de una empresa, es necesario contratar a expertos que conozcan y establezcan las condiciones de dicho pacto. Luis Baños Abogados es un despacho de abogados con muchos años de experiencia en la elaboración y redacción de este tipo de contrato privado, a través del cual se regulan pactos necesarios para el funcionamiento de cualquier sociedad.

Los abogados de Luis Baños Abogados tienen una enorme experiencia en asesorar a los fundadores e inversores de una compañía sobre la realización de este pacto, por qué es importante y cómo puede ser elaborado y negociado. De esta manera, Luis Baños Abogados ayuda a los socios a entender el contrato y qué cláusulas pueden dar beneficios a todas las partes basados en el estudio de la empresa y el rol de los participantes en el futuro y cómo desean adoptar las decisiones más importantes. Estos acuerdos no están regulados por la ley, aunque pueden ser firmados ante un notario con ayuda de los abogados de este despacho.

El pacto de socios permite a los socios de las empresas definir los términos y condiciones necesarios para conseguir un buen funcionamiento en su sociedad. Por eso, Luis Baños Abogados elabora los pactos de socios ajustándose a las necesidades de cada empresa.

