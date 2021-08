Colivings de Urban Campus vs. piso compartido, ¿cuáles son las diferencias? Emprendedores de Hoy

domingo, 8 de agosto de 2021, 11:00 h (CET)

El Coliving brinda a las personas un lugar confortable donde quedarse y hacer vida social con otros usuarios con inquietudes parecidas. Con una expansión de escala mundial, este novedoso modelo residencial se diferencia de los pisos compartidos en el punto de que ofrece la posibilidad de compartir espacios comunes a su vez que permite disfrutar de la privacidad de tener un apartamento, habitación o estudio con baño propio.

La privacidad y el confort de una habitación, estudio o apartamento privado genera interés por los Coliving Este tipo de servicio se caracteriza porque los inquilinos comparten todo el edificio y sus áreas comunes y sociales como gimnasios, espacios de coworking, terrazas, salas de cine, salas de estar, cocina, entre otros espacios, pero mantiene la privacidad de contar con un espacio privado propio, siempre con baño privado.

Este concepto que en España es gestionado por Urban Campus, una de las empresas líderes en mercado inmobiliario de Coliving, suele ser confundido con los tradicionales pisos compartidos, pero son opciones diferentes.

En los pisos compartidos los residentes conviven, en muchas ocasiones, en la misma habitación, así como comparten el mismo baño. Por lo general, se trata de pisos antiguos que han sido acondicionados con propósitos de alquiler. Sin embargo, no tienen una distribución funcional del espacio, ni brindan la comodidad y confort que el inquilino consigue en los Coliving.

Para los profesionales buscar un sitio donde vivir puede dejar de ser una tarea tediosa y desanimada por tener que compartir habitación y piso, con personas desconocidas y personalidades o momentos vitales totalmente diferentes. Con la llegada de los Coliving de Urban Campus, este proceso se realiza de forma fácil vía online.

Los Coliving se desarrollan en los mejores barrios para una mayor seguridad y accesibilidad Urban Campus emplaza sus espacios de Coliving en los barrios mejor situados, para garantizar una mayor seguridad y acceso sencillo a toda la ciudad. Los inquilinos que ocuparán el inmueble son seleccionados, para asegurar que son afines con los demás residentes de su edificio y ofrecer la mejor experiencia viviendo en una comunidad de profesionales con gustos y necesidades similares.

En el tipo de contrato y reserva se encuentra otra de las grandes diferencias entre el Coliving y el piso compartido.

Mientras el Coliving trata de simplificar todo el proceso de reserva y alquiler, los pisos compartidos recargan la experiencia con interminables requisitos que piden los propietarios antes de firmar el contrato de arrendamiento. Además, suelen pedir fianzas excesivamente altas que sirven como garantías, además de honorarios de agencias o de terceras partes.

Por lo contrario, el Coliving presenta un enfoque distinto que hace que este proceso sea más sencillo. Con Urban Campus, todo el proceso de alquiler, desde la reserva hasta la firma del contrato es mucho más flexible, desde un mes y se realiza a través de la plataforma online de la empresa, en la que se muestran todos los detalles administrativos de manera transparente.

Este tipo de concepto residencial está inspirado en una distribución armónica de los edificios y espacios privados, para fomentar la interacción social y maximizar los espacios comunes. Los Coliving disponen de todo el equipamiento necesario para mudarse, incluso la ropa de baño y de cama.

Por todas estas ventajas que presentan frente al modelo de pisos compartidos, los Coliving se han vuelto la tendencia en el alquiler de un nuevo espacio donde iniciar un nuevo concepto de vida.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.