Uvimark: productos personalizados con código QR

martes, 10 de agosto de 2021, 14:08 h (CET)

Los eventos, sean grandes o pequeños, siempre son momentos especiales en los que cada detalle cuenta. Los productos personalizados con la temática de la celebración suele ser un gran elemento dentro de estos eventos, es por eso que las empresas se especializan en esta área ofreciendo productos de calidad y gran imagen.

Uvimark es una compañía que se ha perfeccionado en el área del diseño y la personalización y que se encarga desde la fabricación del objeto deseado hasta la personificación de la temática que se quiera. Además de sus diseños novedosos, utiliza herramientas innovadoras, como son losproductos personalizados con código QR, que pueden almacenar datos como la información del evento.

El objeto perfecto para los eventos Los diseños de los productos personalizados que suelen entregarse en fiestas, bodas, eventos o conferencias, están ligados con la temática que se seleccione. Uvimark cuenta con profesionales en el área del diseño con más de 12 años de experiencia, que se encargan de dar vida a las distintas ideas de sus clientes.

Su vasta experiencia en el mundo de los regalos personalizados y detalles promocionales les permite elegir el producto con mayor impacto visual dependiendo de la temática, interpretando los deseos de sus clientes. En sus catálogos cuentan con productos como tatuajes, pegatinas, adhesivos, tazas, chapas, espejos, camisetas, abridores, entre otros, que distribuyen en España y Portugal.

Además de fabricar los productos y diseñar la personalización de cada uno de ellos, Uvimark cuenta con un amplio catálogo de objetos que han personalizado para cientos de eventos. Su trabajo abarca fiestas particulares, como bodas, cumpleaños, reuniones, cenas familiares, bautizos, etc.

Productos personalizados con tecnología QR Los códigos QR son una novedad tecnológica que se compone de barras bidimensionales que guardan datos codificados de un tema específico, por lo general, páginas web que llevan a otras rutas. Hoy en día, se pueden ver códigos QR en camisas, folletos, carteles, revistas, tazas, etc.

Uvimarkha puesto a funcionar esta novedosa herramienta y ha creado productos personalizados con códigos QR, con el fin de agregar información extra y relevante acerca del evento que se esté realizando. Pueden cargar información acerca de menús, certificados, invitaciones, etc. Se realiza, por lo general, en pegatinas de alta calidad que aseguran la larga duración del código QR, por lo que la persona podrá acceder a la información que contiene cada vez que lo desee.

Los regalos con diseño personalizado siempre serán fundamentales dentro de cualquier evento, ya que genera presencia y potencia la imagen que se quiere transmitir, es por eso que se debe confiar los diseños a profesionales. Uvimark pone a servicio de sus clientes un gran número de opciones de diseños y productos que se pueden visualizar en su página web.

