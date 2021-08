Formarse en la Academia Trading de Delta Value Emprendedores de Hoy

lunes, 9 de agosto de 2021, 13:57 h (CET)

Una de las actividades financieras que más crecimiento ha tenido en España durante los últimos años es el trading. Ante la elevada rentabilidad que presenta este negocio, cada vez son más las personas que optan por invertir en el mercado de divisas.

Si se desea incursionar en este mercado por primera vez, o fortalecer los conocimientos con herramientas efectivas, Academia de Trading Delta Value llega con una propuesta de formación con metodologías prácticas y programas élite para formar con éxito a futuros traders.

Academia de Trading Delta Value: formación en trading como los grandes Con tanta información en la web sobre el mercado de divisas y criptomonedas es común que muchas personas se sientan confundidas y con temor de aventurarse en este tema. Sin embargo la mejor recomendación es la formación con un equipo de profesionales que a través de metodologías efectivas y un conocimiento sólido, guíen sobre las mejores prácticas de este oficio.

Delta Value es una de las academias de inversión que destaca en el universo digital por ser un centro de formación financiero que imparte cursos de trading y estrategias de inversión efectivas, avaladas por expertos, que ayudan a los estudiantes a posicionarse dentro del 25% de traders exitosos en España.

Joaquín Cabello, CEO de Delta Value junto a un completo equipo de profesionales se encargan de garantizar el conocimiento integral de los futuros traders: “Mi objetivo como mentor es darte las herramientas necesarias, de forma sencilla y transparente, para que tú también puedas escalar tu manera de hacer trading y te posiciones en el mercado en el lado correcto, tal como lo hace un trader profesional”, dice el fundador, quien ofrece una metodología de aprendizaje distinta adquirida a lo largo de su carrera profesional.

Programas Elite: Order Flow y Volumen Profile Los traders que triunfan en el universo de las divisas, índices, materias primas y criptoactivos lo hacen porque adquieren las herramientas más avanzadas para analizar el mercado y extraen el dinero gráfico. En este sentido, academia Delta Value ofrece formaciones de dos niveles en sus programas de Elite, con Order Flow y el Volumen Profile. Es con estas herramientas donde el participante podrá visualizar de manera eficaz los datos del precio y volumen de la inversión y ver la distribución de los contratos negociados a un precio concreto durante un período concreto, lo que le permitirá tener una visión 360° a la hora de leer gráficos y crear su propio método de inversión intradiario.

Para complementar el conocimiento de los alumnos, la Academia Delta Value, dispone de cursos con mentoría individuales, curso de patrones institucionales, accesos directos a un aula virtual, salas de trading y un chat privado con profesores que le permitirá al participante aclarar todas sus dudas y consolidar conocimientos.

Para conocer más de estas formaciones personalizadas, los alumnos pueden ingresar a la web o contactar al equipo de profesionales a través del correo electrónico.

El trading es una actividad de inversión en auge, por lo que si se desea convertirse en un profesional destacado en esta área, propuestas de formación como las que ofrece Delta Value, son una opción atractiva para dominar el mercado de Forex como todo un experto.

